美戰略競爭法案 共和黨批預算分配失衡

「戰略競爭法案」由民主黨籍參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）提出。（路透檔案照）

2021/05/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦參議院外交關係委員會上月底通過「二○二一戰略競爭法案」（Strategic Competition Act of 2021），以對抗中國為核心，且涉及層面包羅萬象，獲得民主黨人推崇。然而，保守派媒體《華盛頓自由燈塔》（Washington Free Beacon）指出，前國防部官員及共和黨人批評，法案分配給國防相關事項的預算不多，且比重失衡，國防部恐怕難以發揮。

逾2100億 國防實力相關分到不多

據報導，由民主黨籍參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）提出的「戰略競爭法案」，呼籲擴大科技研究、加強外交抗衡，以及擴大印太區域軍事部署，期望在各個面向牽制中國。然而，在七十七億美元（逾兩千一百億台幣）預算中，美國國防實力相關的內容卻分到不多，對擴大美軍規模、提升即戰力等著墨甚少。

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眾院軍事委員會成員批評，參院民主黨人是在要求國防部用少量資源達成遠大目標，並直指該法案的總預算，其實就可填補今年度和明年度國防預算在通貨膨脹下的差距。據了解，拜登上月初公布的明年度財政預算中，七一五○億美元撥予國防部，金額雖比今年度預算增加，但考量通膨，實際拿到的呈現衰減。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）研究員、前總統川普時代的國防部資深官員費斯（David Faith）指出，除非參院健全國防相關預算，否則「戰略競爭法案」將淪為無財源的指令；儘管拜登政府對於中國帶來的挑戰，以及美國面臨的風險，判斷大致正確，卻不願意在國防預算上慷慨解囊。共和黨籍聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）明確表示，中國海軍現有三六○艘船艦，美國海軍僅有二九七艘；國會民主黨人未能挹注美國海軍，是在阻止美國挺身對抗中國。

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