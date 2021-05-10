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    連四度成為議會最大黨 蘇格蘭民族黨將再推獨立公投

    蘇格蘭首席大臣史特金。（法新社）

    蘇格蘭首席大臣史特金。（法新社）

    2021/05/10 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕英國地方與區域選舉部分結果九日揭曉，蘇格蘭民族黨（SNP）連續第四度成為蘇格蘭議會（Scottish Parliament）最大黨，儘管以一席之差未過半，該黨仍誓言推動二次獨立公投；事前已揚言不會同意蘇獨公投的英國首相強森，則企圖以召開全英抗武漢肺炎峰會營造團結。

    英國六日舉行「超級星期四」地方選舉，為英國自脫歐與武肺疫情以來的首場大規模投票，改選包括三大區域議會與倫敦市長等職位，但焦點仍是蘇格蘭議會；選舉結果因防疫措施延宕計票速度，以致九日才出爐，蘇格蘭民族黨在一二九席的議會中，拿下六十四席，席次雖較上屆略增並維持議會最大黨，卻以一席之差未過半。儘管如此，SNP黨魁、蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）說，該黨再加上拿下八席的綠黨，獨派在議會已過半。

    史特金在格拉斯哥發表勝選演說指出，選民將議會託付給一個擁獨政黨，強森或其他人已無合乎民主的理由，來阻撓蘇格蘭人選擇自身未來權利。

    強森先放話 絕不同意

    強森事前已透過媒體放話，即使SNP勝選，也不會同意蘇獨公投，還在最終結果揭曉前致函史特金，企圖藉由舉行全英抗疫峰會來壓制蘇獨氣勢，宣稱唯有全英團結合作，才能妥善保障全英國人、特別是蘇格蘭人的利益。

    威爾斯議會（Welsh Senedd）的選舉結果也在九日底定，拿下三十席的工黨，同樣以一席之差未過半。保守黨則於仍在開票的英格蘭表現優異，在一四三個地方議會、約五千個席次中，拿到兩千兩百多席，比工黨多了約一千席。

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