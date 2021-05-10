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    落點距馬爾地夫住人島嶼僅42公里 長五Ｂ殘骸墜印度洋 美批中︰不負責任

    中國長征五號Ｂ遙二火箭殘骸九日墜落印度洋，距最近有人住島嶼僅四十二公里。圖為長征五號Ｂ遙二火箭四月二十九日從海南島文昌航天發射場升空。（法新社檔案照）

    中國長征五號Ｂ遙二火箭殘骸九日墜落印度洋，距最近有人住島嶼僅四十二公里。圖為長征五號Ｂ遙二火箭四月二十九日從海南島文昌航天發射場升空。（法新社檔案照）

    2021/05/10 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國長征五號Ｂ遙二運載火箭（下稱長五Ｂ火箭）重達十八噸的末級殘骸，在台灣時間九日上午十時二十四分重返大氣層，墜落於東經七十二．四七度、北緯二．六五度的印度洋海域，位置約在馬爾地夫西南方近海。儘管大部份零件在墜入大氣層的過程中燒毀，但落點距離最近的有人居住島嶼僅約四十二公里，仍具備一定危險性。美國國家航空暨太空總署（ＮＡＳＡ）及專家批評，中國任由火箭不受控墜落，相當不負責任。

    中國四月二十九日將長五Ｂ火箭發射升空，但在完成運送太空站核心艙進入太空的任務後，火箭推進器主體殘骸失控偏離軌道，預計重返大氣層墜入地表，而墜落的確切地點和時間引發全球關切。中國載人航太工程辦公室五月九日上午指出，長五Ｂ火箭於十時十二分在區域中心點位於東經二十八．三八度、北緯三十四．四三度，約為地中海上空的位置進入大氣層，十二分鐘後墜落印度洋。

    過去30年 中國前科累累

    據了解，長五Ｂ火箭殘骸長約三十公尺、寬約五公尺、重達十八噸，為一九九○年代以來，墜落地球的最大太空飛行器。事實上，這並非中國首次「射後不理」，過去三十年來，已多次將大型火箭送入地球軌道後，放任它們失控墜落，包括去年五月長五Ｂ殘骸失控重返大氣層後，未燃燒完全的殘骸墜落在西非國家象牙海岸，造成多棟房屋受損，幸無人命傷亡。

    ＮＡＳＡ署長尼爾森（Bill Nelson）發表聲明指出，所有從事太空活動的國家，都必須最大程度地提高物體重返大氣層過程中的透明度，同時將此一過程對地球人民和財產的威脅降至最低，確保太空活動安全、穩定且永續發展，「中國很明顯地未能達到對太空廢棄物負責任的標準」。美國國防部長奧斯汀六日也抨擊，中國在此事上怠忽職守。

    天文學家︰中國魯莽下注

    美國哈佛大學天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）指出，自一九七九年ＮＡＳＡ重達七十六噸的Skylab太空站殘骸掉入澳洲後，大部分國家已精進設計，避免火箭或太空設備殘骸不受控的重返地球，但中國在設計長五Ｂ火箭時，顯然「一切從簡」。他說，從統計學上研判，長五Ｂ重返大氣層後，最有可能墜入海洋，「中國似乎贏了這場賭博，但這種行為仍然相當魯莽」。

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