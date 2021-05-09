6成疫苗為中國疫苗 塞席爾疫情反攀升

塞席爾總統拉姆卡拉萬一月接種第一劑武漢肺炎疫苗時，對國家達成群體免疫信心十足，不料近期疫情反彈。（法新社檔案照）

2021/05/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華盛頓郵報」七日指出，位於非洲東部印度洋海域、人口不到十萬的島國塞席爾，完整接種兩劑武漢肺炎疫苗的比率高達六成，成績傲視全球，但近幾週確診人數不斷攀升，人均感染率一度冠絕各國，被迫重啟嚴格的防疫措施。由於該國採用的疫苗約六成來自中國國藥集團，令國藥疫苗的效力再次受到質疑。

接種率超越英 感染率卻高過印度

塞席爾年初展開疫苗接種計畫，迄今接種率勝過以色列、英國，更幾乎是美國的兩倍，總統拉姆卡拉萬當時發下豪語，指國家即將達成群體免疫。然而，以人均感染率來看，塞席爾最近一週的疫情，其實比日增四十萬例的印度還糟糕，幾乎壓垮公衛體系。

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塞席爾採用疫苗中，約六成為阿拉伯聯合大公國捐贈的中國國藥集團疫苗，其餘則是印度血清研究所（SII）產製的阿斯特捷利康（AZ）疫苗。國藥疫苗對六十歲以下成年人的保護力約七十八％，AZ疫苗對全體族群的保護力為七十九％。這兩款疫苗的效力均不及莫德納和輝瑞。

美國智庫流行病學家黃志環研判，塞席爾接種疫苗後產生免疫力的人口應不到四十九％，不及群體免疫標準。她也指出，疫苗雖有助防範重病身亡，但光靠疫苗並不能阻止感染或疫情爆發，隔離、戴口罩和避免群聚仍應納入公衛策略。

此外，塞席爾四分之一的國家收入來自觀光產業，經歷一年防疫後，年初宣布三月廿五日起，旅客毋須接種疫苗，只要出示出發前七十二小時的病毒檢驗陰性證明，入境不用隔離，儘管有人質疑此一政策導致疫情升溫，但當局指解禁後的新增確診病例中，僅十％為旅客，尚無法肯定兩者是否直接相關。

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