中國長征五號B火箭主體 9日墜地球

中國長征五號B火箭主體可能墜落位置

2021/05/09 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國長征五號Ｂ遙二火箭於四月廿九日從海南島文昌航天發射場升空，成功完成運送太空站核心艙進入太空的任務後，火箭推進器主體殘骸仍在地球軌道上失控翻滾，由美國聯邦政府出資的非營利機構「航太集團」（Aerospace Corp）七日預測，此一殘骸將於台灣時間九日中午十二點十九分正負八小時內失控墜落。五角大廈則指出，火箭殘骸將於台灣時間九日上午七點正負九小時內墜落。

可能的墜落範圍涵蓋北緯四十一．五度至南緯四十一．五度，北至美國紐約、義大利羅馬、中國北京市，南至紐西蘭與智利，但比較可能落在無人海域。其中最大的殘骸長約廿九．九公尺、寬約五公尺、重約廿一公噸。它將是自一九九○年代以來，墜落地球的最大太空飛行器。科學家評估，殘骸落在有人居住地區的機率極小，約為百萬分之一。

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美國哈佛史密森尼天文物理中心學者麥道威指出，通常推進器中較低一節會在發射後立即落回地球，高一節則會在地球軌道釋放酬載後，再次啟動引擎，引導它們墜落至地球的無人區域，但中國在過去三十年裡，屢屢將如此大型的火箭送入地球軌道，之後卻任由它們失控墜落。一些科學家也認為，這是不負責任的做法。

二○二○年五月，中國長征五號Ｂ殘骸降落於非洲國家象牙海岸，雖然沒有人員傷亡，但造成當地多棟房屋受損。對於外界質疑，中國外交部發言人汪文斌七日於例行記者會表示，長征五號火箭末節的大部分零件將在進入大氣層途中燒毀，造成危害的機率極低，但未說明確切的墜落地點。為組建「天宮號」太空站，中國在未來一年半預計還有十一次火箭發射計畫。

4月29日，中國長征五號B火箭從海南島文昌航天發射場升空。（法新社）

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