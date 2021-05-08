南海、台灣緊張 美中熱線閒置

美國白宮印太事務協調官坎貝爾呼籲中國重新思考建立長期的美中危機溝通機制。圖為坎貝爾二○一九年三月在北京的一場論壇上發言。（路透）

2021/05/08 05:30

北京拒以熱線溝通

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「衛報」六日報導，美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell，）警告，值此台灣與南海的軍事緊張情勢漸長之際，美國與中國之間卻缺乏就危機進行溝通的適當管道，而其原因出在北京當局不願以此方式與華府溝通。

坎貝爾指出，北京當局寧可面對不確定性，也無意使用軍事熱線以及與文人領袖之間的熱線，這些熱線電話往往得不到中方的回應。隨著中國持續派軍機擾台與加強在南海的軍事行動，坎貝爾告訴衛報，外界普遍擔心會出現誤判、事故或意外，但又苦於缺乏阻止中國的有效步驟；中國大抵上抗拒這類建立信心與管理危機的步驟，過去雖曾建立起熱線，但卻是任由鈴聲迴盪於無人空室，中方就是不肯朝熱線溝通這方面走。但在此同時，坎貝爾說，中國在缺乏防護與保證機制的情況下，加強在鄰近美軍與盟邦區域的軍事活動。

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文人政府高層之間以及軍方之間的熱線，是冷戰宿敵美國與前蘇聯之間的一種安全裝置；但儘管中國軍力或許已能與俄國一較高下，但美中之間始終未能建立類似的長期的危機溝通熱線。美國前總統柯林頓與中國前國家主席江澤民在一九九七年曾同意成立美中熱線，但該熱線始終未能妥善使用；即使在一九九九年發生的北約誤炸中國駐貝爾格勒大使館事件中，這條熱線也從未啟動。

無軍事危機通知機制

在二○一四年美國總統歐巴馬與習近平主席的一份美中協議的附件也說要建立「軍事危機通知機制」，以促進互信、增加開放並降低風險，但坎貝爾指出，中國從未使用過該管道。

冷戰美蘇溝通更有效率

坎貝爾說，中國基於各種理由始終不願積極使用熱線溝通，並對何為適當的軍民關係有另一番盤算；中國擔心這類溝通機制會讓美國取得在中國邊境進行軍演的信任與合法性，此為北京當局所不樂見；冷戰時期美蘇的危機溝通遠比如今的美中更有效率，隨著中國實力大增與行遍全球，幾乎是與美國並駕齊驅的軍事強權，坎貝爾認為，中國需要重新思考過去對熱線溝通機制的矛盾心態。

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