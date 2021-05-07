共享疫苗專利 美支持歐盟觀望

示威者五日在美國華府舉牌要求「解放疫苗」，呼籲美方分享武漢肺炎疫苗配方給其他國家。 （法新社）

2021/05/07 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不堪疫情嚴峻的印度、南非等國，去年十月共同向「世界貿易組織」（WTO）提議，要求世貿應該允許成員國豁免所有新冠病毒疫苗的智慧財產權，掃除大規模生產疫苗的障礙。對此，美國民主黨拜登政府五日給予正面回應，以「情況特殊」為由，宣布美國支持暫時放棄相關智慧財產權。此聲明立刻獲得「世界衛生組織」（WHO）盛讚是美國的「道德領導」，但也引發美國製藥業強烈反彈。

根據世貿組織《與貿易有關的智慧財產權協定》（TRIPS），藥品和疫苗也在保護之列。面對印度、南非去年十月提議豁免，美國、歐盟、英國、瑞士、日本等富國及巴西最初皆持反對立場。但美國貿易代表戴琪五日改口表示，這場全球衛生危機是特殊情況，需要採取非常措施，美國篤信保護智財權，只是當前應以終結疫情為要，美國支持放棄相關智財權保護，也會積極參與世貿架構下相關談判。世貿採共識決，通過仍有得等。

請繼續往下閱讀...

全球疫苗免疫聯盟（Gavi）和印度盛讚拜登政府決定，世衛秘書長譚德塞更譽之為抗疫「里程碑」，展現出美國的「道德領導」。兩週前才以「製藥業的創新需要獎勵」，表態不支持放棄相關專利的歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩則說，歐盟持「開放態度」，「準備討論」放棄疫苗專利一事。

疫苗供應鏈恐更脆弱 假疫苗冒出頭

但美國貿易遊說團體「美國藥品研究與製造商協會」（PhRMA）指出，在如何配達最終目的地、原物料供應有限等疫苗生產「真正挑戰」上，拜登政府的決定「無濟於事」，且將導致目前緊繃的疫苗供應鏈變得更脆弱，亦讓假疫苗有出頭機會，況且美方廠商產量已提高並對外出口。去年十二月最先取得美國食品藥物管理局緊急使用授權的美國藥廠「輝瑞」四日也表示，輝瑞一直設法提高製造能力，但共享疫苗專利「是錯的」且沒有意義，這樣做不會讓疫苗增產，反而徒讓生物科技公司面對下一次全球大流行病的產品研發卻步。至於美國生物技術公司「莫德納」，去年即表達無意獨享專利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法