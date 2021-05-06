坎貝爾：對台維持戰略模糊

白宮國家安全會議印度─太平洋事務協調官坎貝爾。（法新社資料照）

2021/05/06 05:30

〔編譯周虹汶、管淑平／綜合報導〕美國總統拜登任命的首位白宮國家安全會議印度─太平洋事務協調官坎貝爾，四日透過英國《金融時報》（ＦＴ）直播「全球會議室」公開表示，他反對放棄美國針對中國侵台的戰略模糊政策，並指台灣海峽一旦發生軍事衝突，將不會侷限在小的地理區域內，而是迅速擴大，並導致全球經濟陷入無可預知的混亂，故非單純地緣議題。坎貝爾也提到，美國將和日本共同採取幕後適當行動，以嚇阻中方並保台灣和平。

美日將採適當行動 嚇阻中國

台灣向來被各界視為中、美之間最大衝突點，但美國僅提供台灣建立自衛能力所需的武器，從未保證在中國發動攻擊時介入。坎貝爾四日依舊謹守美方上述「戰略模糊」立場並強調，此原則乃當前美方維持和平穩定的最佳方式，外界疾呼直接表態防衛台灣的「戰略清晰」路線則可能引發「重大負面」效果。

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坎貝爾說，維持台海和平穩定的最佳方式，就是透過外交、國防創新與美國的國力，向中國領導階層發出一致的訊息，使他們不會在未來企圖採行某種野心的、危險的挑釁步驟。

他提到，中國肆無忌憚打壓香港並自認逃脫懲罰，因此美國及其盟邦必須向北京傳達明確訊息，在台灣問題上中國必會面臨後果。美國會和日本在幕後採取適當行動，對台灣、北京傳達一個非常明確的訊息，就是「我們決心提升嚇阻力，確保台灣能活在和平之中」。

包士可呼籲 中國若動武

美應承認台灣是獨立國家

與此同時，美國國防部前中國科科長包士可四日投書「國會山莊報」（The Hill），呼籲美國總統拜登結束對台戰略模糊，華府及其盟友應該奉勸中國，台海局勢與中國所警告的「獨立就意味戰爭」相反，是「戰爭就意味獨立」，美國有自己的「紅線」，不僅會防衛台灣抵禦攻擊或封鎖，也會立即承認台灣是主權獨立國家。

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