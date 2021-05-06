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    美中非冷戰 布林肯：捍衛國際秩序

    美國國務卿布林肯四日表示，美國並未與中國進入新冷戰，亦未試圖圍堵或壓制中國，而是要捍衛以規則為基礎的國際秩序。（路透）

    美國國務卿布林肯四日表示，美國並未與中國進入新冷戰，亦未試圖圍堵或壓制中國，而是要捍衛以規則為基礎的國際秩序。（路透）

    2021/05/06 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿布林肯四日表示，美國並未與中國進入新冷戰，亦未試圖圍堵或壓制中國，而是要捍衛以規則為基礎的國際秩序；針對台海是否可能爆發衝突，布林肯直指北京當局對台的挑釁行為令人憂心，並警告任何人企圖以武力破壞現狀，將是嚴重錯誤。

    布林肯趁前往英國倫敦出席七大工業國集團（G7）外交部長會議之便、接受英國金融時報專訪時，做上述表示。

    當金融時報總編輯哈拉夫詢問是否該為台海衝突做準備時，布林肯說，美國多年來在兩岸問題上的做法，一向符合「一個中國」政策、台灣關係法、美中三公報與對台六項保證；但令人煩惱與憂心的是，北京當局如今看似採取不同策略，行事挑釁，「我認為我們矢志確保台灣有自我防禦的手段，此一承諾並未消逝；在此同時，我認為任何人企圖以武力破壞目前現狀將是非常嚴重的錯誤。」

    在被問到美國是否能說服中國改變其行為時，布林肯從經濟實力與歷史經驗的角度指出，改變中國的行為與其單靠美國一己之力，更應結合各國以眾志成城。針對各國自認身陷美中對抗而為難，布林肯說，美國未要求各國選邊站，也體認到各國在與中國及經濟上有其複雜關係，問題不在於切斷或終止這些關係，而是不能因此放棄那些所有人都應該遵守的基本規範。

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