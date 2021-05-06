聯合抗中 美倡設G7協調機制

七大工業國集團（G7）外交部長在英國倫敦召開兩年來首次面對面會議，五日最後一天議程聚焦武漢肺炎疫苗分配問題。（美聯社）

2021/05/06 05:30

日媒：外長聲明 載明強烈支持台灣入世衛

〔駐日特派員林翠儀、編譯管淑平、記者呂伊萱／綜合報導〕在英國倫敦召開的七大工業國集團（G7）外長會議，四日花了顯著時間討論中國問題，「彭博」報導，該集團也正在考慮美國一項提議，建立機制協調對中國問題的回應之道。另外，日本媒體引述美國國務院高官說法，這場會議發表的聯合聲明將明文記載強烈支持台灣加入國際組織。

美官員稱 「排除台灣是自取滅亡」

日本朝日新聞報導，美國國務院高官透露，G7外長敲定的聯合聲明中，將明文記載強烈支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。這名官員指出，台灣不僅具有參與WHO等國際組織的權利，台灣對抗武漢肺炎有許多有用的防疫經驗，對各國有幫助，「排除台灣參與是自取滅亡。」

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彭博報導，美國在會前向G7成員國提出一份文件，建議建立一套由G7成員國和其他利害關係者的協商機制，確保對中國舉措有一套協調一致的回應，以利強化G7成員國的韌性。這項提議提出時機，正值G7中的德國、義大利和法國開始向拜登政府的立場靠攏，對中國態度轉趨強硬。

這場在倫敦「蘭卡斯特宮」召開的外長會，四日會議花了九十分鐘時間，討論中國利用「一帶一路倡議」或者經濟力量對他國施加威脅。美國高層官員說，各國對中國以其經濟能力脅迫施壓他國的行為、在南海愈發頻繁的軍事活動以及中國的人權紀錄等，均表達了強烈的疑慮和關切；日本外相茂木敏充對中國試圖單方面改變東海和南海現狀，表達「嚴重關切」。

四日會議還討論成立「香港之友」小組，也討論了緬甸、敘利亞、阿富汗、利比亞問題，以及對俄羅斯的普遍關切，會中並同意建立迅速反應機制反擊假消息。

布林肯與茂木敏充、南韓外長鄭義溶五日三邊會談，重新確認三方共同合作致力於朝鮮半島無核化，以及需要充分履行聯合國決議，以保障半島穩定。前一天，布林肯與茂木雙邊會談再次確認日美峰會聯合聲明強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

比利時政府也表態挺台參與WHA

此外，比利時副總理兼外交部長薇梅絲四日在眾院外委會回應眾議員龐蒂爾質詢時指出，比利時認為台灣以觀察員身分獲邀參與世衛大會非常合宜。這是比利時政府首次明確表態支持台灣參與WHA。

近期國際會議力挺台海安全

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