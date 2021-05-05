墨西哥捷運高架橋坍塌 至少23死79傷

墨西哥首都墨西哥城捷運十二號線四日在特拉瓦克區（Tláhuac）發生高架軌道坍塌事件，出事地點為奧利沃斯站（Olivos Station），周遭車輛受嚴重波及，數十名救難人員趕赴協助。（路透）

2021/05/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕通車不到十年且施工品質飽受非議的的墨西哥首都墨西哥市捷運十二號線，當地時間四日晚間十點發生高架路段坍塌事件，一輛列車應聲墜落，兩節車廂被扭曲的電纜纏住，呈Ｖ字型半吊空中。至少廿三人因這起事故不幸罹難，另有至少七十九人受傷。

四日特拉瓦克區（Tláhuac）的坍塌事故，發生在二〇一二年才通車的最新十二號線，事故地點的高架路段離地面道路約有五公尺。當列車經過時，一處混凝土樑突然塌陷。數十名救難人員投入救援工作，惟礙於出事結構搖晃不穩，行動一度暫停。至截稿為止，尚有四具屍體困在車廂當中無法移出。

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被外界視為墨國二四年總統選舉可能人選的墨國現任外交部長厄伯拉特，一二年曾以首都市長身分負責幫十二號線揭幕。他四日得知這起「可怕悲劇」後，透過推特表示，「藉由這個簡單的事實，我們知道建造品質很差」，聲稱將和調查人員合作確定肇事原因與責任。據報導，十二號線在一七年的大地震後結構出現裂縫，當局曾進行補強。

營運有五十二年歷史墨西哥市捷運共有十二條線，為全球最繁忙的公共運輸系統之一，票價低廉，平日載客量為一天四百萬人次，一九七五年曾發生也奪走廿三條人命的列車相撞意外。其中，十二號線以建造品質低劣惡名昭彰，一二年才通車，一四年就因安全考量而暫停營運逾一年八個月，當時即鑑於特拉瓦克區高架路段有嚴重瑕疵。

墨西哥首都墨西哥城捷運十二號線四日在特拉瓦克區（Tláhuac）發生高架軌道坍塌事件，出事地點為奧利沃斯站（Olivos Station），周遭車輛受嚴重波及，數十名救難人員趕赴協助。（路透）

墨西哥首都墨西哥城捷運十二號線四日在特拉瓦克區（Tláhuac）發生高架軌道坍塌事件，出事地點為奧利沃斯站（Olivos Station），周遭車輛受嚴重波及，數十名救難人員趕赴協助。（路透）

墨西哥首都墨西哥城捷運十二號線四日在特拉瓦克區（Tláhuac）發生高架軌道坍塌事件，出事地點為奧利沃斯站（Olivos Station），周遭車輛受嚴重波及，數十名救難人員趕赴協助。（路透）

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