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    解決國際危機 美中外長7日視訊交鋒

    美國國務卿布林肯將出席聯合國安理會七日的會議，將和中國外交部長王毅再次過招。（法新社）

    美國國務卿布林肯將出席聯合國安理會七日的會議，將和中國外交部長王毅再次過招。（法新社）

    2021/05/05 05:30

    繼三月會談後 安理會再過招

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕擔任聯合國安全理事會五月份輪值主席的中國宣布，將在七日召開高級別視訊會議，由中國外交部長王毅主持，旨在討論聯合國如何應對國際衝突和危機，而美國國務卿布林肯已允諾參加，這將是美中外交高官繼三月間在阿拉斯加安克拉治「不甚愉快」的會議後，布林肯和王毅再次交鋒，成果備受矚目。

    美防長六月赴星 會印太盟邦

    與此同時，美國國防部四日宣布，部長奧斯汀將出席下月四至五日在新加坡舉行的亞洲年度安全會議「香格里拉對話」，預計發表題為「推進美國印太戰略」的演說，並與各國防長舉行雙邊和多邊會談，藉機向印度—太平洋地區盟邦表明，美國將繼續致力該地區的和平穩定，並希望聯手友邦和夥伴，對抗中國顛覆國際安全秩序的企圖。

    中國駐聯合國大使張軍四日宣布，安理會將在七日舉行視訊峰會，會議主要目的是討論如何透過多邊主義推動全球性合作，解決當前的國際衝突和危機。張軍還特別強調，這是中國本月在聯合國的「首要任務」，不僅美國國務卿布林肯「正面回應」，其他十三個安理會成員國中，也有「不少」外交首長承諾與會。

    值得注意的是，美國總統拜登四月廿八日才在國會參、眾兩院聯席會議的演說中強調，中國是美國的戰略挑戰者，美國有必要證明美式民主仍可發揮作用，並維持在全球的首要地位。此外，布林肯和白宮國安顧問蘇利文才在三月的美中安克拉治會議上，與中共中央政治局委員楊潔篪和王毅會晤，當時雙方都直率批評對方國家的政策，因此這次布林肯和王毅單獨交手，勢必更引人注目。

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