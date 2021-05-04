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    中日對照讀新聞》ワクチン治験、代替手法検討 日企檢視新冠疫苗臨床試驗替代方案

    2名工作人員3月5日在東京都立駒込醫院「癌症、感染症中心」，準備即將為醫師和護理師施打的新型冠狀病毒肺炎疫苗。（歐新社檔案照）

    2名工作人員3月5日在東京都立駒込醫院「癌症、感染症中心」，準備即將為醫師和護理師施打的新型冠狀病毒肺炎疫苗。（歐新社檔案照）

    2021/05/04 05:30

    ◎茅毅

    新型コロナウイルスワクチンを巡り、大規模な臨床試験に代わり有効性や安全性を評価する手法の検討を、日本など各国でつくる「薬事規制当局国際連携組織」が始めた。

    有關新型冠狀病毒疫苗，日本等各國組成的「國際藥政主管機關聯盟」（ICMRA），開始研究取代大規模臨床試驗的效力和安全性等標準的評估方法。

    欧米製などの接種が進み、後発メーカーが治験参加者を確保するのが難しくなっているためだ。代替手法ができれば、開発競争で出遅れた日本企業にも実用化への道が開ける。

    這是由於歐洲與美國等國研製的新冠疫苗接種進展順利，起步較晚的製藥公司就變得難以確保參加臨床試驗的人數。若有替代方法，也能夠為在該疫苗研發競爭上落後的日本企業，打開通往實用化之路。

    日本でも塩野義製薬など複数の企業が開発を進めているが、大規模治験は実施しておらず、実用化の大きな壁となっている。

    儘管日本亦有「塩野義製藥」等幾家公司正進行該疫苗的研發工作，但因尚未實施大規模臨床試驗，已成為實用化的大障礙。

    ニュース‧キーワード新聞辭典

    を巡り：句型，為了、圍繞著、關（對）於、因…。例：その問題（もんだい）を巡り様々（さまざま）な意見（いけん）が出（で）ている。（有關那個問題，提出各種建議。）

    出遅（でおく）れる：動詞，耽誤、為時已晚。例：今（いま）さら猛勉強（もうべんきょう）しても手遅れた。（現在再拚命用功，也為時已晚。）

    単語を読みましょう

    代替手法（だいたいしゅほう）／薬事規制当局国際連携組織（やくじきせいとうきょくこくさいれんけいそしき）／接種（せっしゅ）／後発（こうはつ）／塩野義製薬（しおのぎせいやく）／実施（じっし）

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