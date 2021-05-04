中企租達爾文港99年 澳洲重審

達爾文港租借案

2021/05/04 05:30

質疑有國安風險 不排除廢約

〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲「雪梨晨驅報」（SMH）和「世紀報」（The Age）報導，中國民營企業「嵐橋集團」租借澳洲北領地（Northern Territory）重要港口達爾文（Darwin）長達九十九年的租約，以及中國國有企業參與澳洲維多利亞州龐大的基礎建設計畫（估計高達五百億澳幣，約一．一兆台幣），引發澳洲聯邦政府、國安專家、當地輿論與美國嚴重關切。澳洲新任國防部長杜登（Peter Dutton）三日首度表明，正審查二○一五年簽署的前述達爾文港租約，可能予以廢止。

嵐橋集團與解放軍關係密切

達爾文港乃澳洲北部海岸最重要的港口，除了距離亞洲最近，美國陸戰隊還駐紮在其境內，並定期輪調。這筆租約是由北領地的地方當局促成，杜登說，澳洲內閣的國家安全委員會責成國防部再對這紙價值五．○六億澳幣（約一一一億台幣）租約提供建議，並不排除禁止嵐橋集團投資澳洲國安領域。據傳該集團董事長葉成與人民解放軍關係密切。

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澳洲政府四月間宣布撤銷中國國家發展和改革委員會副主任寧吉喆，與維多利亞州長安德魯斯（Daniel Andrews）二○一九年簽署的「一帶一路」合作協議。澳洲總理莫里森指稱，一旦接獲國防部或情報機構的建議，研判有國安風險，就會對達爾文港案「採取行動」。

維州基建 疑與中企簽密約

此外，世紀報援引維多利亞州的資訊自由法規，要求維州政府公開其二○一七年和中國政府簽署的諒解備忘錄（MOU），即中國國企參與前述包括維州首府墨爾本「郊區鐵路環線」（Suburban Rail Loop）等的龐大基建計畫，卻遭維州政府以事涉「保密」為由拒絕。

對此，曾在澳洲國防部主管中國情報分析的蒙克（Paul Monk）認為，該MOU恐涉及協助中資競標維州基建的內情，維州政府隱匿的態度亦令人懷疑。根據維州的資訊自由法規，州政府在接到公開資訊的要求後，通常三十至四十五天內就會做出回應，本案卻拖到五個月後才回應。

澳洲國防部正審查二○一五年中國「嵐橋集團」租借澳洲北部達爾文港長達九十九年的租約。據傳該集團董事長葉成與人民解放軍關係密切。（路透檔案照）

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