拜登北韓政策 取消川普「大交易」

美國白宮四月三十日宣布，對於北韓核問題及飛彈計畫，拜登政府將透過外交談判及其他分階段措施，達成朝鮮半島非核化的終極目標。圖為北韓最高領導人金正恩。 （法新社檔案照）

2021/05/02 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國白宮四月卅日宣布，拜登政府已經完成對北韓政策的檢討，對於北韓核問題及飛彈計畫，民主黨總統拜登決定仍以過去四任總統皆未達成的朝鮮半島非核化為終極目標，但不完全依循先前執政的同黨歐巴馬政府「戰略耐心」或後繼共和黨川普政府「大交易」路線，而是折衷透過外交談判及其他分階段措施達成。

預料傾向多諮詢南韓、日本意見

執政已滿一百天的拜登政府在此之前，不曾提及對北韓政策或談判策略的重要細節，至今也尚未透露何人將負責對北韓談判或說明重要盟國可能在談判時扮演的角色。白宮發言人莎琪表示，新政府將對北韓採取開放且「穩定實際」的外交手段，以增加美國、盟國及部署部隊安全的「切實進展」。美聯社依此研判，拜登政府無意重拾歐巴馬政府對北韓溝通與制裁並用的雙軌途徑；也不會像川普對北韓特別示好，反而傾向多諮詢南韓、日本意見。

請繼續往下閱讀...

美國官員向華盛頓郵報指出，美方將不會尋求「大交易」，或是採行如同川普政府國安顧問波頓所主張的一步到位的「全有或全無策略」。官員說，他們計畫向北韓傳達此一訊息。美國自二月以來試圖與北韓接觸，但均遭北韓漠視。美國官員承認，新挑戰在於採取分階段途徑時，能否讓北韓願部分棄核來交換解除部分制裁，一直延續到最後的完全無核化。過去歐巴馬政府堅持，北韓只有改變行為並停止挑釁，美國才願意與北韓外交接觸。

短程飛彈納協議？ 談判難度增

美國華爾街日報指出，拜登政府是否會堅持與北韓的新協議，必須納入北韓射程可涵蓋日本、南韓的短程飛彈，以及可打擊到美國的長程飛彈，為各界關注的焦點之一。納入短程飛彈預料將增加談判困難度，但勢必受到日本歡迎。南韓外交部一日表示，拜登政府完成北韓政策檢討後，已經向南韓說明結果，未來兩國會持續緊密合作，爭取儘快和北韓恢復談判。根據中央社報導，南韓國家安保戰略研究院院長金基正認為，美國新政策反映了南韓的意見，以外交解決問題且不走戰略耐心路線，「就我國政府立場而言是最值得期待的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法