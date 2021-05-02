WHA月底視訊 陳時中籲譚德塞發邀請函

世界衛生大會（WHA）預計五月底以視訊方式召開，衛服部長陳時中向譚德塞喊話「應該發邀請函給我們」！（記者王藝菘攝）

2021/05/02 05:30

〔記者林惠琴、彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）預計五月底以視訊方式召開，衛福部長陳時中昨表示，今年各國挺台聲量一定會提高，但要世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞發函邀請有點困難，只是還是鼓勵他要做正確的事情，向譚德塞喊話「應該發邀請函給我們」！

陳時中強調，相信今年大家體會到「Taiwan can help」、台灣願意幫忙的價值，各國都有這樣的呼聲，希望讓台灣可以進來，跟大家一起努力合作，認為聲量一定會提高。

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國際挺台聲浪浮現

陳時中指出，畢竟這是會員國的一個集體決議，要參加有兩個可能性，一個是秘書長直接發函，他有這樣的權力，但以他的處境，應該會有點困難，只是還是鼓勵他要做正確的事情，另一個則是透過大會提案與辯論表決，但這部分的困難度可能又更高。

世界衛生大會將於本月登場，國際間挺台聲浪逐漸浮現。繼日前美國國會參眾兩院外交委員會亞太小組發起「#LetTaiwanHelp」社群活動，獲得超過五十國響應後，世界醫師會（WMA）日前以視訊方式於首爾舉行理事會，儘管中國代表反對，會中仍以廿二比一的票數通過台灣提案，支持台灣參與世衛；世界醫師會四月卅日並發函給世衛秘書長譚德塞，籲請給予台灣觀察員身分參與WHA，並且在務實、及時和專業的基礎上，允許台灣參與所有的大會議程及活動。

世衛稱要194會員國決定

針對是否邀請台灣出席本屆世衛大會，世衛組織昨答覆本報記者詢問信件中表示，世界衛生組織為一國際性的組織，政策由其一九四個會員國決定，秘書處在由會員國決定的架構與政策下工作；台灣作為觀察員出席世界衛生大會一事，由一九四個會員國共同參考與決定。

前外交部長程建人昨受訪說，在美國帶領影響下，各國對台灣參與WHA都有很正面的回應與表態，尤其有許多國家的議會，對台支持更是不遺餘力，這些都是台灣到目前為止努力的結果；程建人也說，國際是現實的社會，最後是算若投票的話能具體掌握多少票數，政府應適時考慮，如何在與美國加強關係下，緩和兩岸關係，以利台灣參與國際。

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