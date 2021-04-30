歐洲議會議員：歐中投資協定已被擱置

（法新社檔案照）

2021/04/30 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港「南華早報」二十九日報導指出，鑑於歐洲聯盟上月就中國新疆維吾爾自治區少數民族人權遭侵犯，對中國祭出一九八九年天安門事件以來首度制裁卻遭中方以對等措施反制一事，歐洲議會議員二十八日明確表示，去年十二月三十日完成談判並待明年開始批准程序的「歐中全面投資協定」（歐中CAI）「已被擱置」。

南早指出，歐洲議會國際貿易委員會德國籍主席朗格已證實，歐中CAI將「處於擱置狀態並維持好一段時間」，此情勢「明白清楚」。中國上月宣布制裁的對象，包括歐洲議會和歐盟國家議員各五人，以及四個歐洲機構，遭中方針對的歐洲議會議員當時即揚言「不批准」上述協定。

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歐洲議會議員二十八日就中方制裁行徑進行首次辯論，逾卅名議員不僅公開譴責中方，也呼籲歐盟執行委員會不該以人權為代價來加強歐中貿易連結。因歐盟執委會副主席波瑞爾開場就說，他雖「全力聲援」歐方被制裁議員，卻也認為和中國多方面交往確有必要。

但歐洲議會各黨議員多反對歐中CAI在中國制裁歐洲的情況下前進，就連支持該協定最力的跨國親商「歐洲人民黨」（EPP）內部也意見分歧。來自法國的左翼議員莫黑勒更透過聲明表態，「歐盟不僅是個超級市場，更有原則性」，「我們必須採取一些明確行動，此意謂我們需要拒絕這起投資協定。」

南早另指出，歐中CAI批准也須歐盟高峰會點頭，但廿七個成員國的外交官們私下透露，各國高層皆未提及近期推動歐中CAI的打算，「現今，任何和中國有關的事情，在國內推銷變得愈來愈難。」除了新疆人權問題，飽受中國打壓的香港與台灣也是歐盟國家關切重點。

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