美助台抗中威脅 守護台積電

（路透檔案照）

2021/04/29 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕全球晶片荒凸顯台積電在全球半導體產業居龍頭地位的重要性，並且牽動台海局勢和美中角力。紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）二十七日評論指出，中國亟欲拿下台灣，除了為意識形態，也為了掌控台積電，而美國正是因為如此，設法利用美國掌握的優勢，限制台積電為中國公司製造先進晶片。

這篇評論指出，當前美中情勢有愈來愈朝退役美軍將領史塔伏瑞迪斯（Jame Stavridis）共同執筆的虛構小說「2034」情節發展的趨勢：中國與伊朗剛簽署二十五年的全面合作協議，俄羅斯日前在烏克蘭邊境集結大批部隊，並且警告美國，任何對俄羅斯的威脅，都將「後悔莫及」，中國則頻頻派戰機在台灣周邊活動；中、俄、伊朗各自利用煽動國內極端民族主義，轉移民主和維持經濟持續成長的壓力，而這三國重新擁抱激進民族主義，又比過去更為危險，在於都與其國家領導的產業息息相關，尤其是軍工業，而且時值美國民主弱化。

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中國、俄羅斯和伊朗正空前積極地挑戰第二次世界大戰後的世界秩序，美國尚有能力以合理的代價遏制俄羅斯和伊朗，但是中國是另一回事。中國如今已是在軍力、科技和經濟領域能真正與美平起平坐的競爭者，但是一個關鍵領域除外：人工智慧、機器學習、高階電腦運算、電動車、通訊等技術的根基半導體產業。

文中指出，中國政府投入龐大力量發展其半導體產業，但是至今奈米製程技術仍遠遠落後，而一海之隔的台灣台積電，則穩坐全球半導體產業龍頭。不過，同樣重要的是，台積電等晶圓製造廠製作晶圓不可或缺的光刻機，五大家製造商中，有三家總部設於美國：「應用材料」（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和KLA集團（KLA Corporation），而中國十分欠缺光刻機技術。

因此，美國政府利用這個籌碼，限制台積電不得為中國企業生產先進晶片，兩週前美國制裁中國涉嫌協助武器發展的七家超級電腦中心，藉此阻止台積電接受中國訂單。香港大學計算機科學系教授劉智滿日前向「南華早報」說，這項制裁肯定會影響中國維持其超級電腦運算的領先地位，因為中國採用的處理器絕大部分來自英特爾，或者AMD、IBM設計、台積電生產的處理器，雖然有日本、南韓的替代選擇，但是都不夠好。

佛里曼指出，儘管中國正全力發展奈米技術，但是要達到尖端之列，尚需至少十年。這也就是為何，現在中國這麼想要拿下台灣，為了意識形態，也是出於戰略考量，要使台積電為中國軍方產業所控制。而美國戰略家致力於維護台灣民主，同時為了戰略因素，也更努力確保台積電不會落入中國之手。

文中說，「2034」一書中，中國憑藉優越的AI技術取得科技優勢，因此能以對美國太平洋艦隊發動奇襲，中國首先就是奪取台灣。因此，「讓我們確保，這種事只是小說情節。」

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