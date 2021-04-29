擴大與美軍演習規模 澳洲砸161億升級軍事基地

澳洲28日宣布斥資升級北部4座軍事基地，以擴大與美國舉行聯合演習。圖為2017年7月澳洲士兵在美澳聯合軍演時於昆士蘭操練兩棲登陸。（路透）

2021/04/29 05:30

總理否認針對中國、稱防長台海言論無意煽動

〔編譯張沛元／綜合二十八日外電報導〕澳洲總理莫里森二十八日宣布一項價值近七．五億澳幣的防衛套裝方案，將用來升級澳洲北部四座軍事基地，進一步擴大與美國的軍事演習規模，但否認此舉是向中國傳達訊息，同時也為日前澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）稱不該低估台海衝突的發言辯護，稱杜登的發言無意煽動。

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這是繼日前澳洲官員稱澳洲已「戰鼓擂」、中國嗆澳洲「有病」後，坎培拉當局再度就印太地區情勢有所表態。莫里森在北領地首府達爾文宣布將斥資七．四七億澳幣（一百六十一．五億台幣）升級北領地的四座軍事基地，為總金額達八十億澳幣、未來十年澳洲北部軍事基礎建設支出的一部分；基地升級內容包括加長跑道以供更大型飛機起降、翻修靶場，以及新建供防衛人員與美軍陸戰隊使用的訓練設施，所有升級將在五年內完成。

莫里森誓言確保印太地區的自由開放，好讓澳洲能為當前面對的地緣政治環境做好準備；澳洲將透過投資澳洲國防軍，與美國、盟邦以及印太鄰國合作繼續推進澳洲利益；斥資升級軍事基地的目的，在於確保「未知」區域的和平，而非為衝突預做準備。他強調，此一投資有助於讓澳洲國防軍隨時備戰以及取得舉世最佳訓練設施，其目的不僅在於維護澳洲的安全，同時也要提升和保護在一個高度未知世界與潛在高度未知區域的澳洲國家利益。

莫里森也為澳洲新任防長杜登稱不應低估台海爆發衝突的發言辯護，指杜登的說法無意煽動，只是表達澳洲應確保具備適當能力，「國防部長的職責，就是要確保有能力處理任何情境的事態，而這也是澳洲政府斥資升級基地的原因」。至於被視為出言挑釁的澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo），二十八日澄清他本週稍早稱澳洲「戰鼓」已響起並且「必須再次派遣戰士出戰」的發言，並非意指與中國等國終將一戰，「我們必須永遠尋求和平」。

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