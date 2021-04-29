印度「疫」團亂 中國趁機染指南亞

印度的武漢肺炎疫情嚴峻，氧氣供應短缺，一名染疫婦女二十八日在首都新德里郊區的加茲阿巴德市（Ghaziabad）一座錫克教聖殿（Gurdwara）外臨時搭建的帳棚中，終於戴上氧氣罩呼吸。（法新社）

2021/04/29 05:30

印度單日36萬人確診創新高 累計20萬人病死

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上月以來面對武漢肺炎第二波疫情的印度，除了一八○○萬起確診病例僅次於美國，病死人數也在廿七日正式突破廿萬人大關，同日新增逾卅六萬人感染更刷新全球紀錄；世界衛生組織廿七日表示，去年十月在印度現蹤的變種病毒株「B.1.617」，如今已在十七國現蹤。英國金融時報則指出，中國此際卻樂見印度陷入混亂，正趁機推動自身在區域的影響力。

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金融時報報導，印度身為全球最大疫苗生產國，在這波疫情發生前先後提供近兩千萬劑給周遭國家，原本還準備持續供應以鞏固自身區域強權的地位，不料尼泊爾、孟加拉等鄰國深受其疫情蔓延之害，巴基斯坦、斯里蘭卡病例也增加；印度目前自顧不暇並暫停出口疫苗，正指望外國提供醫療協助。

王毅與南亞各國外長視訊 獨漏印度

中國外交部長王毅卻在廿七日就印度疫情召開視訊會議，邀請阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉等南亞國家外長與會，矢言消除「免疫鴻溝」、反對「疫苗民族主義」及將病毒和疫情政治化，獨漏印度卻聲稱大門敞開，並強調「希望今天的會議也能為印度戰勝疫情提供一份助力」。他另表示，繼續推動中國國家主席習近平二○一三年上任提出之「一帶一路」經濟合作理念，對疫後經濟復甦至關重要。

印方採購醫療用品遭中阻撓 共媒避談

不過，美國總統拜登鑑於印度醫療人員與物資嚴重短缺，廿六日即已致電印度總理莫迪並承諾伸出援手，卻被中國共產黨黨報環球時報挖苦為「鱷魚的眼淚」。美國國際媒體署轄下「自由亞洲電台」（RFA）指出，中國連番發文批評美國「自私」之際，避談中國四川航空公司停止往返印度貨運業務以致印方採購醫療用品受阻一事，「拿別人的苦難當諷刺另一國的工具」，難怪印度網友砲轟中國「無恥」、「自私」。美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系副教授兼系主任葉耀元更認為，中國此舉正一手將印度往美國的懷裡推。

一名印度女子廿七日晚間開始在首都新德里一處氧氣瓶補充站外等候，希望為染疫的母親爭取一線生機，當她廿八日得知母親不治後，忍不住跪倒在地上痛哭。（路透）

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