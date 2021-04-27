中日對照讀新聞》F-15EX、2号機を前倒し納入 正式飛行試験へ 第2架F-15EX提前交機 將展開正式試飛作業

2017年12月美國與南韓的大規模空中聯合演習「警戒王牌18」（Vigilant Ace 18）期間，駐紮沖繩嘉手納空軍基地的一架美國空軍F-15戰鬥機，從南韓光州空軍基地起飛。（美聯社檔案照）

2021/04/27 05:30

◎茅毅

ボーイングは現地時間4月21日、米空軍に最新複座戦闘機F-15EX「イーグルII」の2号機を引き渡したと発表した。計画よりも納入だという。3月に引き渡された初号機とともに、まもなく正式な飛行試験を始める。

美國波音公司在（美國）當地時間4月21日宣布，已將其最新雙座戰鬥機F-15EX「鷹式2型」的第2架，移交美國空軍。比預定還快交機。不久就要和3月時移交的第一架，開始正式的試飛作業。

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F-15EXは双発複座戦闘機だが、パイロット1人でも運用できる。フライ・バイ・ワイヤ方式の飛行制御や新たな電子戦システム、最新のコックピットやミッションコンピューターなどを採用している。機体の耐久性やメンテナンス性も向上しておる。

F-15EX雖是雙發動機的雙座戰機，但飛行員單人也能夠操作。採用線傳飛控（fly-by-wire）方式的飛行控制與新的電戰系統、最新的駕駛艙（cockpit）及任務電腦（mission computer）等裝備。機體的耐久性和可維護（maintenance）性也都提升。

F-15Jの近代化改修では、デジタルコックピットの採用やスタンド・オフ・ミサイルの搭載、搭載弾薬数の増加、電子戦能力の向上など、F-15EXに近い改修を計画していた。

在（日本航空自衛隊）F-15J的現代化改裝上，計畫採用數位化駕駛艙與搭載距外飛彈（stand-off missile）、搭載的彈藥數量增加、電戰能力的提升等，進行接近F-15EX的改裝。

ニュース‧キーワード新聞辭典

引（ひ）き渡（わた）す：動詞，拉上、交給、引渡。例：犯人（はんにん）を警察（けいさつ）に引き渡す。（將犯人交給警察。）

前倒（まえだお）し：名詞，提前。例：前倒し発注（はっちゅう）。（提前訂貨。）

単語を読みましょう

2号機（にごうき）／納入（のうにゅう）／ボーイング（Boeing）／現地（げんち）／米空軍（べいくうぐん）／双発（そうはつ）／複座（ふくざ）／イーグル（eagle）／制御（せいぎょ）／電子戦（でんしせん）／機体（きたい）／耐久性（たいきゅうせい）／改修（かいしゅう）／搭載（とうさい）／弾薬（だんやく）／パイロット（pilot）／システム（system）

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