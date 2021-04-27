制約中國 英航艦打擊群下月訪印太

英國海軍航空母艦「伊莉莎白女王號」打擊群，將自五月起以印太地區展開其首次作戰部署。（歐新社檔案照）

2021/04/27 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕由英國海軍史上最大的「伊莉莎白女王號」航空母艦等機艦組成的航艦打擊群，五月起將訪問印度、日本、南韓和新加坡等印度—太平洋地區國家，這是伊莉莎白女王號打擊群的首次作戰部署，也是一九八二年英國與阿根廷的福克蘭群島戰爭以來，英軍最大規模的海空特遣部隊。日本「產經新聞」二十六日報導，在停靠日本時，將與自衛隊舉行聯合訓練，旨在制約向海洋霸權擴張的中國。

將與多國聯合演習

另據英國政府發布的新聞稿，伊莉莎白女王號將與美國的艦艇及一艘荷蘭的巡防艦，共同和日本、澳洲、 加拿大、紐西蘭、法國、阿拉伯聯合大公國、丹麥、希臘、義大利、土耳其、以色列、印度、阿曼與南韓進行聯合軍事演習。英國國防大臣華勒斯聲明，此次的任務，要展現英國在形塑國際體系上不是退縮，而是啟航扮演積極的角色，以「面向全球的英國」（Global Britain）旗幟展現英國的影響力，與友邦交往，重申英國對解決現在及未來安全挑戰的承諾。

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伊莉莎白女王號打擊群將長途跋涉二．六萬海里（約四．八萬公里），從地中海駛往紅海，再從亞丁灣至阿拉伯海，接著從印度洋到菲律賓海；將有「四五型」驅逐艦「衛士號」及「鑽石號」、「二三型」反潛巡防艦「肯特號」及「里契蒙號」、補給艦「維多利亞堡號」及「泰斯普林號」等六艘英國軍艦護衛。艦載機包括八架可短場及垂直起降的F-35B「閃電二型」戰鬥機，和十四架海上攻擊直升機、反潛及空中早期預警機及突擊直升機。

此次部署時間長達約六個月，期間歷訪四十餘國。英國國防部表示，這項部署將有助深化與他國間的安全及政治關係，做為英國出口及國際貿易的後盾。英國首相強森三月曾宣示，英國脫歐後重新思考在當前世界秩序中的位置，印太地區將成為英國的國防及外交政策焦點，也是英國三月間公布「競爭時代面向全球的英國」外交及國防文件中的重點。

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