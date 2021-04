中英對照讀新聞》Darius, the world’s longest rabbit, is missing 全球體型最長兔子「大流士」不知去向

英國巨兔「大流士」(Darius)日前失蹤。(美聯社)

2021/04/26 05:30

◎陳成良

One of the biggest bunnies in the world is missing, and authorities don’t think he just hopped away.

世界上最大的兔子之一失蹤了,當局不認為牠是自己跳走的。

Darius, a Continental Giant rabbit, was last seen on Saturday in his pen in the village of Stoulton, England, about 130 miles northwest of London.

「大流士」是一隻大陸巨兔,最後一次被看見是在週六,在位於倫敦西北約130英里、英格蘭斯圖頓村的圍欄裡。

Measuring 4 feet and 3 inches long, he is the current Guinness record holder as the longest rabbit in the world, a title he’s held since 2010.

牠體長4呎3吋(129公分),自2010年被金氏世界紀錄認證為全球體型最長的兔子,至今仍保有這項頭銜。

Darius’ owner, Annette Edwards, upped the reward for finding the missing bunny to $2,750 on Tuesday.

「大流士」的主人安妮特.愛德華茲週二將賞金提高到2750美元,來尋回走失的兔子。

On Sunday, Edwards tweeted that Darius was stolen and pleaded for his return, saying the rabbit was too old for breeding now.

週日,愛德華茲在推特發文說,「大流士」被偷了,並懇求把牠歸還,稱這隻兔子太老,現在不能繁殖了。

新聞辭典

hop:動詞,指單腳短跳或雙足猛力的動作,也指小鳥、青蛙等的跳躍。例句: I saw some bunnies hop on the grass.(我看到一些小兔子在草地上跳躍。)

enclosure:名詞,圍起來的區域;圍欄。例句:These dairy cows are kept in an enclosure.(這些乳牛被圈養在圍欄裡。)

plead:動詞,為(案件)辯護;懇求。例句: He pleaded for forgiveness.(他請求原諒。)

