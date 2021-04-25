接種好處多過風險 美重新施打嬌生疫苗

美國重啟施打嬌生疫苗。（法新社）

2021/04/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國食品與藥物管理局（FDA）及疾病管制與預防中心（CDC）廿三日宣布，可立即恢復施打美國藥廠嬌生（Johnson & Johnson）的單劑式武漢肺炎疫苗，指接種的好處大於出現極罕見嚴重血栓及血小板低下症狀的風險。

美國先前已為近八百萬人施打嬌生疫苗，包括約三九○萬名女性，結果發現十五名女性出現嚴重血栓，十三人未滿五十歲，更有三人不幸過世，七人仍在醫院治療，迫使當局在十四日下令暫停施打，所幸經過十天評估後，FDA和CDC專家小組宣布，最快廿四日就能恢復施打嬌生疫苗，強調該疫苗在抗疫上非常重要，對於等待接種的民眾有重要好處。

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FDA和CDC檢討後，認為嬌生疫苗造成血栓的比率，在五十歲以下女性中，為每施打一百萬劑出現七例，三十至卅九歲女性的風險最高。至於五十歲以上女性和所有男性，出現血栓的比率為每施打一百萬劑出現一例，最後以十票對四票通過恢復施打該疫苗，但仍會在更新版說明書中，加註該疫苗的血栓風險警語。

FDA局長伍考克表示，「我們已做出結論，嬌生疫苗之於十八歲以上民眾的已知及潛在好處，多於已知及潛在的壞處。」歐盟藥品管理局（EMA）二十日也指出，血栓風險應列為嬌生疫苗的「極罕見」副作用，但疫苗的整體好處與風險相比仍屬正面。

嬌生疫苗與先前傳出類似血栓個案的牛津／阿斯特捷利康疫苗，均以腺病毒載體技術研發而成。至於雙劑式的輝瑞和莫德納疫苗，則屬於信使核糖核酸（mRNA）疫苗，為美國主要施打的疫苗，但愈來愈多州希望採用更易儲存的單劑式疫苗。

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