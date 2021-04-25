新疆強迫勞動 拜登拉G7施壓

美國總統拜登將於六月進行上任後首場海外訪問，並將在七大工業國高峰會上呼籲盟友，就新疆人權遭侵犯問題加強施壓中國。圖為拜登三月底在賓州宣布兩兆美元基礎建設計畫。（路透）

2021/04/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國白宮副國家安全顧問兼國家經濟會議副主任辛赫（Daleep Singh）廿三日表示，拜登總統將趁今年六月首度以總統身分出國訪問時，呼籲美國的七大工業國集團（G7）盟友就中國新疆的奴工問題加強施壓北京當局。

價值觀須注入於貿易關係

辛赫在接受路透訪問時指出，華府已就新疆人權遭到侵犯而對中國採取強有力的行動，但還將試圖與G7盟國擴大在這方面的努力；相關細節還有待在G7會議前敲定，但這場峰會已提供美國盟友在新疆人權問題上展現團結的良機；美方已清楚表明其觀點，即消費者有權知道進口商品是否出自遭強迫勞動的奴工，「我們的價值觀必須注入於貿易關係」。辛赫說，華府期望G7盟國採取明確舉措，以強化身為民主政體、也適用於新疆當前狀況的共同價值。

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美英加歐盟上月制裁中高官

美國、歐盟（EU）、英國以及加拿大上月曾聯手制裁被控在新疆侵犯人權的中國官員。中國否認所有相關指控，並對歐盟採取懲罰性措施作為報復。

同日，白宮宣布拜登將在六月份首度以總統之姿進行海外訪問，出席六月十一日到十三日在英國康瓦爾舉行的G7高峰會，之後轉往比利時布魯塞爾參加六月十四日的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會，拜登還將在這兩場峰會上與包括英國首相強森以及土耳其總統艾多根在內的多名領袖舉行一對一雙邊會談。

峰會聚焦疫情、暖化與民主

辛赫說，英國G7峰會將聚焦於衛生安全、採取一致的經濟措施以因應武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）、採取具體行動對抗氣候變遷，以及「強化G7國家內部的共同民主價值」；G7國家理念相近，想要採實在且具體的行動，以展現有意願來統合應對如中國之流的非市場經濟體；G7所面臨的嚴峻挑戰，在於證明開放與民主的社會仍是解決世上最重大問題的最佳機會，上令下行的專制體制並非最佳的解決問題之道。

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