美議員提案要解密武毒所和疫源

新型冠狀病毒仍無法完全排除其源頭是從實驗室外洩的可能。圖為中國科學院武漢病毒研究所（武毒所）外，有警衛站崗警戒。（路透檔案照）

2021/04/24 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球持續延燒，美國共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）和布勞恩（Mike Braun）廿二日提出「二○二一COVID-19起源法案」，要求美國政府將涉及中國科學院武漢病毒研究所（武毒所）與疫情源頭間潛在關聯的情報解密。

霍利在聲明中說，世人有必要知道此次全球大流行病是否為武毒所的產物，但中共已無所不用其極地阻止外界進行可信的調查。因此拜登政府須將美方所知關於該研究所，以及北京企圖掩蓋其源頭的情況解密。布勞恩亦在聲明中提到，確定該疫情的起源，對預防未來再發生全球大流行病至關重要。拜登政府應該解密武毒所和COVID-19間，任何有潛在關聯的情報。

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針對疫情源頭，美國公衛專家、情報首長及世界衛生組織（WHO）的看法不一。美國疾病管制中心前主任芮斐德即表明，他相信該病毒是從武毒所外洩。美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇則不這麼認為。美國羅格斯大學生物學家理埃布萊特直指中國並未做到公開透明，足以取信國際社會的調查也不夠多，貿然排除外洩的可能並不科學。美國國家情報首長海恩斯坦言，美國情報機構尚未確定病毒起源，但仍不排除是從武毒所洩漏的可能。

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