黑色印度 單日33.2萬人確診

孟買郊外一處醫院23日發生大火，燒死12名病患，院方緊急把其他染疫病患送上救護車轉院。（歐新社）

2021/04/24 05:30

東京第3度緊急宣言

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒國際，在離東京奧運開幕僅剩三個月之際，日本政府廿三日第三度宣布緊急狀態。在此同時，印度因雙變種病毒橫行引爆第二波疫情，醫療體系瀕臨崩潰，各大醫院氧氣供應嚴重缺乏，恐導致更多病患喪生。

由於擔心即將到來的黃金週連假造成疫情再擴大，日本首相菅義偉第三度發布「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等四都府縣，期限從本月廿五日到五月十一日止。疫情發生以來，日本在去年四月初及今年一月中已發布過兩次緊急宣言，期限均長達一個月以上。

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菅義偉表示，這次採兩週左右「短期集中型」方式，遏止黃金週期間感染人數的增加。同時，愛媛縣松山市也啟動相當於準緊急事態宣言的「防止蔓延重點措施」，目前已發布此類措施的地區還有埼玉、千葉、神奈川、愛知、沖繩和宮城等縣，解除期限也至五月十一日為止。

在另一方面，印度官方統計，廿三日單日新增確診病例突破卅三萬二千多人，連續兩天打破美國在今年一月創下的全球單日新增確診紀錄，新增死亡病例則超過二千二百人。

由於印度各大醫院氧氣供應嚴重不足，因醫療資源不足而死亡的病患恐快速增加。首都新德里最大私人連鎖醫院Max Smart收容超過七百名病患，但廿三日醫院氧氣供應量只剩不到一小時，緊急對外求救。印度時報說，新德里的甘加羅摩醫院因氧氣缺乏，在過去廿四小時有廿五名武肺重症病患死亡，六十人命危。

俄羅斯全國停工11天

在俄羅斯，總統普廷廿三日表示，為遏止疫情傳播，他將下令從五月一日到十一日，全國停工不上班。迄今俄國衛生當局公布的疫情死亡人數為十萬七千多人，但聯邦統計局新公布數字卻有高達廿二萬四千多人死亡。如果正確，俄國將成為美國、巴西之後，全球死亡人數第三高國家。

印度各大醫院紛傳氧氣供應嚴重不足。首都新德里的民眾為充灌氧氣筒而大排長龍。（美聯社）

印度武漢肺炎第二波疫情凶猛，醫療系統瀕臨崩潰，染疫喪生民眾的遺體在火葬場就地火化。（路透）

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