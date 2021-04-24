美衛生研究院反滲透 斷開逾百學者

美國國家衛生研究院官員指出，多達五百名研究人員因疑似隱匿與中國等外國政府的關係而遭到調查。圖為美國總統拜登二月造訪國家衛生研究院。（法新社）

2021/04/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家衛生研究院（NIH）廿二日指出，全美兩百多家研究單位的五百多名接受聯邦政府資助的研究人員，已因與包括中國在內的外國政府牽扯不清而遭到調查，其中超過一百人被從NIH研究系統除名，顯示不當外國勢力正逐漸擴大對美國生物醫學創新的影響力。

NIH副主任勞爾在國會參議院衛生教育委員會一場論及外國政府與對手可能企圖竊取或不當影響美國生醫研究的聽證中指出，不當外國影響構成重大威脅，有兩百多家研究機構的五百多名研究人員因可能遭不當外力影響而遭到調查，其中已有超過一百名研究人員以辭職、解僱、提前退休或內部要求等方式自NIH除名。勞爾還說，有些案例是研究單位自行發現有問題，像佛羅里達州莫菲特癌症醫學中心的前總裁利斯特就是因內部調查被發現與中國研究單位合作而下台。

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隸屬美國衛生部的NIH要求研究人員在申請補助時必須揭露所有的研究經費支援來源、外國因素與財務利益衝突，並自二○一八年起就此展開調查，過去數年來已有多名研究人員被發現隱匿與外國的關係並遭到逮捕，例如在去年十一月認罪的華裔研究人員鄭頌國（譯音），就是在向NIH申請科研經費時撒謊，隱瞞參加中國「千人計畫」以及與一所中國大學合作的事實。

儘管該聽證並非針對特定外國政府，勞爾發言時也未詳述遭調查或除名的研究人員的族裔背景，但只有中國被與會參議員與證人專家宣之於口。共和黨參議員柏爾在會中稱此企圖影響美國研究人員的不當外國勢力是「來自中國、獲得中國政府支持的協調性行動」，目的在於把所有能學習到，保存到與竊取到的一切帶回中國。然值此美國境內反亞裔歪風高漲之際，勞爾也澄清，絕大部分生於中國但在美工作的研究人員並非壞蛋，NIH也曾揪出隱匿外國關係的美國研究人員。

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