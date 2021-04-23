中國新反應爐 最快2023量產核武鈽元素

美國戰略司令部司令理查德廿日指出，中國興建中的最新一代核能設施，有能力大量製造可用做核子武器的鈽。（取自網路）

2021/04/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國戰略司令部司令理查德廿日在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會作證指出，中國興建中的最新一代核能設施，有能力大量製造可用做核子武器的鈽。他也指出，美國核武現代化遠落後中國和俄羅斯，而中國核武政策極不透明，讓人無法掌握其意圖。

為了解決燃煤發電碳排放問題，中國計畫以核電取代，正積極發展快滋生反應爐及再處理設施，首座快滋生反應爐預計二○二三年開始運轉。不過，快滋生反應爐雖和一般核能發電廠一樣，可產生電力，其產出之核燃料卻可用於製造核武，因此美、英、法、德皆已停止研發，惟印度、俄國、中國等國持續開發。

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兩核廢料再處理廠正動工

至於核廢料再處理廠，有核擴散爭議，美國逾四十年前即棄用。但根據美國華府非營利組織「防擴散政策教育中心」（ＮＰＥＣ）上月發布報告，中國目前有兩座正在動工，分別預計二五及三○年服役。

負責監督美國核武庫的理查德指出，「有了一座快滋生反應爐，非常大量武器等級的鈽即唾手可得，對於假使有心為所欲為的中國，就進一步擴張它的核子能力。」儘管中國擁有的核武數量應該不到美方有效庫存的十分之一，但中、俄皆有「強大能力」可製造更多彈頭，而這是美國沒有的能力。

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