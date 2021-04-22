氣候視訊峰會 拜登習近平將同框

歐盟執委會主管經貿事務的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與金融事務委員麥金尼斯（Mairead McGuinness），二十一日在歐盟會議後召開記者會。（路透）

2021/04/22 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登號召多國領袖於廿二日起一連兩天召開氣候峰會，中國國家主席習近平已接受邀請，將與拜登同台出席這場會議。美國媒體報導，拜登屆時將宣布要在十年內把美國溫室氣體排放量減半。此外，歐盟廿一日也就「歐洲氣候法」達成共識，對歐盟削減溫室氣體排放量訂出具法律約束力的目標，要在二○三○年減碳五十五％、二○五○年前達到碳中和。

拜登召集的氣候峰會邀請四十名領導人視訊參與，包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷都將與會。拜登上任之初即表明，氣候議題是美中可以合作的領域，中國與美國氣候特使凱瑞的會面中也傳達合作意願。

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與會十七國佔全球總碳排量和國內生產總值的八成，拜登預計在會上宣布美國新的減碳目標，華盛頓郵報引述兩名消息人士說法，美國目標將訂在二○三○年時碳排量至少減半，比美國之前所訂目標提高將近一倍，有助拜登政府激勵其他國家訂出更有企圖心的減碳目標。

削減溫室氣體排放量 歐盟訂出目標

至於歐盟各國代表和歐洲議會議員經過十四小時馬拉松磋商達成協議。負責歐盟這項「綠色新政（Green Deal）」計畫的歐盟執委會副主席提孟思（Frans Timmermans）說，這是歐盟的指標性時刻，向全世界傳遞強烈訊息；執委會主席馮德雷恩推文：「我們對二○五○年前率先成為氣候中立大陸的政治承諾，現在也成為一項法律承諾。」

歐洲氣候法磋商期間主要膠著點在於，各國政府堅持二○三○年減碳五十五％、歐洲議會希望提高到六十％。在歐盟定案後，「綠色和平」、「世界自然基金會」等知名國際環保團體立即抨擊該法企圖心不夠，無法達成「巴黎協議」將全球升溫幅度限制在攝氏一．五度的目標。

未來歐盟將從運輸、稅制到能源等層面的改革，來達成其綠色友善未來願景，相關規劃包括實施碳邊境調整機制，即針對各國進口到歐盟之貨品開徵碳邊境稅，反映出口國之減碳目標。歐洲議會環境委員會主席坎芬（Pascal Canfin）說：「這是改變局面的一項氣候協議。」

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