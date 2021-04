《中英對照讀新聞》Swiss orchestra’s pandemic performances hit right note 瑞士管弦樂團的疫情演奏會切中需要

紐約愛樂管弦樂團4月14日在紐約演出。(美聯社)

2021/04/21 05:30

◎管淑平

With Swiss concert halls shut due to the coronavirus crisis, musicians from one orchestra have taken a unique approach to lifting the spirits of the nation’s music lovers.

瑞士的演奏廳因為新型冠狀病毒疫情危機而關閉,一個管弦樂團的音樂家用一種獨特的方式,提振全國音樂愛好者的精神。

請繼續往下閱讀...

Instead of playing to their usual packed houses, the musicians have taken to performing solo concerts for a single audience member sat just metres away.

這些音樂家向坐在數公尺遠的單一一名觀眾進行獨奏,而非他們通常面對的滿場觀眾。

The single spectator is only given the date, time and location, with the performer and the music remaining a mystery until show-time.

這一名觀眾只獲告知日期、時間和地點,表演者和演出曲目一直保密到演出時。

The result has been a much closer, more intimate experience - with surprising results for performers and spectators alike. (AFP)

結果帶來更密切、更有親近感的體驗,這樣的效果令表演者感到意外,對觀眾來說也是。(法新社)

【新聞辭典】

hit the right note:片語,表現或言行得當,切中要點。例句:He hit the right note during his job interview.(他在他的工作面試中表現得恰到好處。)

packed:形容詞,擁擠的。例句:The passengers are packed like sardines on the train. (這列火車的乘客十分擁擠。)

take to someone/something:片語,開始喜歡上某人,開始做某事(尤指規律地)。例句:I’ve taken to getting up early.(我開始早起。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法