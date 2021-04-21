減少癮君子 美擬降低尼古丁含量

美國拜登政府正考慮要求境內販售的香菸所含尼古丁量降至非成癮程度。（美聯社檔案照）

2021/04/21 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國《華爾街日報》19日獨家報導指出，民主黨拜登政府目前正考慮要求菸商把境內販售的香菸所含尼古丁量一律降到非成癮程度。

美國每年有48萬名癮君子送命，尼古丁做為興奮劑，雖無致癌性，卻是香菸主要致癮成分，美國食品藥物管理局（FDA）早在1990年代就有限制含量的相關討論。由於拜登政府必須在29日最後期限時，針對民間長年請願禁止香菸內含薄荷醇做出答覆，知情人士透露，有可能會雙管齊下。

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拜登政府考慮設限的消息19日傳出後，製造全球最暢銷香菸品牌「萬寶路」（Marlboro）的跨國菸草公司「奧馳亞集團公司」（Altria Group）股價立刻暴跌6%。該公司發言人呼籲，「FDA採取任何行動必須基於科學和證據，且須考慮到此類行動的現實後果，包括非法市場增長及對農場乃至全國各地商店數十萬個工作的影響。」美國第二大「雷諾茲菸草公司」（Reynolds American）則強調，減少尼古丁議題在科學上仍無定論，「促進公共衛生有更好工具」。

禁摻薄荷醇? 一併討論

至於具有清涼感的薄荷醇，根據FDA在2013年公告，有它做為菸品香料添加物時，吸菸者對尼古丁的依賴性明顯增加。薄荷菸每年成功瓜分全美2260億美元香菸市場3分之1，眼見愛用薄荷菸的黑人及年輕人深受其害，反菸團體去年6月控告FDA長期不作為，FDA最遲需在本月29日回應。

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