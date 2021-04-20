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    荷前首相、內閣成員 華為竊聽受災戶？

    荷蘭前首相巴克南德可能也曾被華為竊聽通話。（美聯社檔案照）

    荷蘭前首相巴克南德可能也曾被華為竊聽通話。（美聯社檔案照）

    2021/04/20 05:30

    該國電信曾用華為設備 客戶數據遭看到飽

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國電信設備大廠「華為」對資安的威脅，在各國引起廣泛關切。荷蘭「國民日報」（De Volkskrant）近日披露一份長達十年「秘而不宣」的安全性報告，揭發荷蘭最大電信公司「荷蘭皇家電信」（KPN）過去採用華為設備時，華為竟可任意查看其網路訊息和客戶數據，連前首相巴克南德（Jan Peter Balkenende）與內閣成員都可能受害。

    荷蘭情報局多次警告

    據報導，KPN在二○○九年採用華為設備，並聘請六名華為員工在其海牙總部工作，但由於荷蘭情報局（AIVD）多次就華為的間諜活動提出警告，包括兩度警告KPN，中國間諜取得的用戶名單與KPN的內部資料極為吻合，KPN在翌年決定委託法國管理顧問公司凱捷（Capgemini）調查華為設備的潛在風險，以及華為員工的活動。

    調查顯示，華為在KPN的員工、甚至是遠在中國的員工，有能力竊聽「未經授權、未經審查、未受限制」的號碼，包括二○○二至一○年擔任首相的巴克南德、六名內閣首長，甚至是中國異議人士的通話內容，惟報告並未指明KPN聘請的華為員工是否竊聽相關內容。不僅如此，華為還可知道哪些號碼被警察和情治機構監聽。

    擁650萬客戶 皇家電信資料遭竊

    報告直指，當時擁有六五○萬客戶的KPN資料遭竊，對荷蘭政府和企業帶來危險，且威脅到在荷蘭的中國異議人士，公司的營運許可恐被撤銷，也會喪失企業和民眾的信任，因此KPN決定不公開報告。不過，KPN可能就是根據調查結果，決定將通訊設備的維修權合約交給其他西方電信公司。

    對此，KPN和華為均全盤否認。荷蘭政府二○一九年要求，電信網路商在推出5G網路時，必須更嚴謹審查設備供應商背景，但並未禁用華為。KPN去年則已將5G設備合約交給瑞典「愛立信」（Ericsson）公司。

    另一方面，「國民日報」上月也曾揭露，華為二○○四年就已獲取另一家荷蘭電信公司Telfort繳費系統上的客戶數據，可在不留下登入時間和身分的情況下，存取、修改甚至刪除用戶的個人資料和收費數據，「只要他們有意，資料可發給中國」。Telfort隔年被KPN併購後，二○一一年的一項調查也證實，Telfort的資訊曾被竊取，但KPN認為沒必要再調查，也未向負責個資保護的資料保護局（DPA）或受影響客戶提出警告。

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