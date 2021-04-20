中日對照讀新聞》自衛隊装備、ＯＤＡでフィリピンに初供与 対中包囲の協力強化 日藉「政府開發援助」首度提供自衛隊裝備予菲加強合作對中包圍網

日本外務大臣茂木敏充（右）在2020年1月訪問菲律賓，在馬尼拉與菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）晤談後召開記者會並簽約。（路透檔案照）

2021/04/20 05:30

◎茅毅

災害時の人命救助に必要な資機材がまとめられた自衛隊の人命救助システムを、政府がフィリピン軍に政府開発援助（ＯＤＡ）で供与を始めたことが18日、分かった。

18日獲悉，日本政府已開始藉由援外的「政府開發援助」，將整合災害時救助人命所需器材和裝備的日本自衛隊「人命救助系統」，提供給菲律賓軍方。

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ＯＤＡの基本方針を定めた平成27年策定の開発協力大綱で非軍事目的の他国軍支援は可能と明確化して以降、自衛隊の運用装備をＯＤＡで供与する初の事例となる。

訂定政府開發援助基本方針的開發合作大綱於2015年制定，藉此即可為軍事以外的目的，援助其他國家的軍隊。這是自衛隊的援外法制明確化後，依據政府開發援助提供自衛隊裝備予外國軍隊的首例。

ＯＤＡでの自衛隊装備の供与と、能力構築支援、防衛装備移転がそろったことで、対中国包囲網を構築する上で欠かせないフィリピンとの安全保障協力体制が整った。菅義偉首相はゴールデンウイークにフィリピンを訪問し、ドゥテルテ大統領と安保協力の強化などを協議する。

透過政府開發援助提供自衛隊所用的裝備，以及支援建構能力、移轉防衛裝備的到位，統整在構築對中包圍網上不可或缺的菲國日菲安保合作體制。日本首相菅義偉將於日本連續假期「黃金週」期間訪問菲國，與菲國總統杜特蒂磋商強化兩國安保合作等事宜。

ニュース‧キーワード新聞辭典

そろう：動詞，齊全（備）、一致、相同、成雙（對）。例：条件（じょうけん）がそろう。（條件齊備。）

整（ととの）う：動詞，整齊、端正、協調。例：目鼻立（めはなだ）ちが整っている。（五官端正。）

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資機材（しきざい）／政府開発援助（せいふかいはつえんじょ）／供与（きょうよ）／策定（さくてい）／大綱（たいこう）／事例（じれい）／構築（こうちく）／包囲網（ほういもう）／安保（あんぽ）

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