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    溫家寶憶母文提公平正義 被媒體下架

    溫家寶。（美聯社檔案照）

    溫家寶。（美聯社檔案照）

    2021/04/19 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕前中國國務院總理溫家寶的母親去年十二月逝世，溫家寶為紀念亡母，今年三月二十五日至四月十五日在「澳門導報」發表四篇題為「我的母親」的文章。前三篇文章皆有被「微信」與「鳳凰網」等媒體轉載，但第四篇卻疑似因提及「我心目中的中國，應該是一個充滿公平正義的國家」，據傳「微信」上雖然還能看到這篇文章，但已被禁止分享，鳳凰網的轉載內容也遭刪除。

    微信上禁止分享

    溫家寶撰寫的前三篇文章旨在追憶母親的一生。引起爭議的第四篇，則是抒發自身在中共官場的心情，並引述母親在他擔任總理期間，寫給他的兩封信。溫家寶在信末發表感言，表示「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個『充滿公平正義的國家』，那裡永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質」。

    對於溫家寶的憶母文被禁止分享且被媒體刪除，不少中國網友感嘆，連曾貴為國家領導人的溫家寶都受這般對待，其他人遭遇可想而知。中國獨立媒體人高瑜更指出，溫家寶的「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識）、「兩個維護」（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導）的自覺性與領悟性，無論如何都比（騰訊及微信創辦人）馬化騰的水準更高，「微信」居然連溫在清明紀念母親的文章都封鎖，令人無語。

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