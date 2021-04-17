美韓下月「拜文會」 將談非中供應鏈

南韓總統文在寅（右）預定五月訪問美國，並在白宮和美國總統拜登舉行美韓峰會。（法新社）

2021/04/17 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國白宮和南韓總統府「青瓦台」十五日均證實，南韓總統文在寅預定五月下旬訪問美國，在白宮與美國總統拜登舉行美韓峰會。青瓦台雖表示，拜文會的具體日程皆還在協商中，但南韓「朝鮮日報」同日報導，據悉屆時將提及南韓加入美國旨在和中國競爭而推動建構的「民主國家陣營半導體供應鏈」、朝鮮半島局勢及追加採購新型冠狀肺炎疫苗等議題。

白宮發言人莎琪亦表示，拜登期待在五月下半歡迎文在寅到白宮。但雙方仍在敲定（確切）日期。她說，拜登政府想藉此凸顯「鋼鐵般」的美韓同盟及兩國友誼。她還說，美方的目標是藉由與區域內的夥伴和盟邦密切合作，實現朝鮮半島無核化。青瓦台發言人康珉碩說，拜、文兩人預定在廿二至廿三日召開的四十國線上「氣候領袖峰會」期間，先以視訊方式會晤。

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文在寅支持度跌剩30％ 改組內閣 換金富謙接總理

據朝鮮日報報導，拜文會時，據悉美方為了因應美中競爭，將要求日韓改善關係。拜登並考慮邀日韓領袖，舉行美日韓三方峰會。拜登也可能又再邀南韓參加美、日、印度與澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）。據悉美方已數度邀韓方加入，但首爾均回絕。

據報導，拜登政府上台後，積極與日韓政府接觸，他的前兩場面對面峰會，分別安排了日韓領袖。三月，美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀的首次出訪也挑選東京和首爾。四月，美國國家安全顧問蘇利文也與日韓的國安首長進行三方會談。在在顯示華府對美日、美韓同盟的重視。

由於文在寅隸屬的執政黨「共同民主黨」在七日舉行的首爾及釜山市長補選慘敗，他十六日進行內閣改組，提名該黨六十三歲的前國會議員、前行政安全部（主管內政和安全）部長金富謙，接任因敗選而引咎辭職的前國務總理丁世均。據「韓國蓋洛普」十六日公布的民調顯示，文在寅的施政滿意度跌至其任內新低的三十％，不滿意度也是創新高的六十二％。

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