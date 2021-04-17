美國準駐中大使 主張聯日歐制中

傳美國資深外交官伯恩斯將獲拜登欽點出任美國駐中國大使。（法新社檔案照）

2021/04/17 05:30

外交老手伯恩斯 曾任國務次卿 拜登數週內宣布任命

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登矢言與中國展開戰略競爭，但位在「第一線」的駐中大使一職，已從去年十月起懸缺迄今。美國新聞網站Axios十六日引述知情人士披露，拜登的駐中大使人選其實已「接近定案」，料由前國務院政治事務次卿伯恩斯（Nicholas Burns，見圖，法新社檔案照）出任，可能會在數週內正式宣布。伯恩斯年初接受德國媒體訪問時，曾主張美日歐應聯手制衡中國，但也要在特定領域與中國合作。

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據報導，拜登屬意目前任教於哈佛大學甘迺迪政府學院的國際關係及外交教授伯恩斯，出任駐中大使的決定，已進入最後檢視階段。伯恩斯曾任柯林頓政府時代的國務院發言人及駐希臘大使，並在布希政府時代出任駐北約組織（NATO）大使及國務院政務次卿。

德國之聲報導，伯恩斯一月接受德國「商報」採訪時，曾針對新疆、香港與匈牙利民主問題表示，美、德、法與歐盟應攜手合作，共同捍衛民主和人權。他也建議，面對中國的非法貿易行為，美、日與歐盟應聯合制衡中國，促使中國遵守貿易規則。

將與國務院密切配合

值得注意的是，美國前四位駐中大使皆曾在州長或聯邦參議員選舉中脫穎而出，而伯恩斯為資深外交官，意味拜登希望由外交老手、而非政壇大砲肩負駐中重任。Axios說，除伯恩斯外，拜登也考慮過柯林頓任內的美國貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）。

外界曾呼籲拜登政府提名一位曾打過選戰的人士駐中，因為中方偏好與有能力越過官僚體系、直接與總統對話的大咖打交道，但由於拜登的國家安全會議（NSC）和國務院強烈關注中國，新任駐中大使的任務，更像是執行、而非制定政策之人，且必須與國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文、NSC印太事務協調官坎貝爾和氣候特使凱瑞等官員密切合作。

香港「南華早報」引述中國社會科學院美國事務專家盧翔指出，伯恩斯駐中一事似乎表示，美方亟欲選擇能夠密切執行拜登中國政策的大使，但缺點是，伯恩斯在探索兩國新契機時可能較不積極，且他欠缺與強權建立和維持關係的經驗，恐會讓美中混亂關係雪上加霜。華府智庫「戰略暨國際研究中心」東亞事務專家葛來儀也說，駐中大使不僅要能與總統及其主要幕僚直接溝通，也必須掌握與習近平接觸的管道。

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