美未將我列為匯率操縱國

美國財政部十六日提交匯率操縱半年度報告，台灣未被列為匯率操縱國。（路透檔案照）

2021/04/17 05:30

台、越、瑞士「加強觀察」 免受制裁

〔編譯魏國金、記者陳梅英／綜合報導〕美國財政部十六日在提交給國會的匯率操縱半年度報告中指出，沒有任何國家被列為匯率操縱國，但將對台灣、越南與瑞士加強觀察，該認定將不會面臨美國貿易制裁風險。

央行︰反映台美維持良好溝通

對此，中央銀行表示，美國未指明匯率操縱國，除反映台美雙方維持良好溝通外，亦反映美國財政部長葉倫或拜登政府的考量較周延。官員說，這樣的結果確實有些出乎意料，美國這次沒有將任何國家列為匯率操縱國，顯示葉倫不是完全按標準、死板板地做出決策，央行將持續與美國財政部進行溝通。

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央行官員指出，美國財政部衡量一個國家是否為匯率操縱國，是依「一九八八年綜合貿易暨競爭力法」及「二○一五年貿易便捷化暨執行法」，若依「貿易便捷化暨執行法」的三項條件，包括對美貿易出超逾二百億美元、對美經常帳順差占GDP二％及干預匯率超過GDP的二％，台灣確實已符合標準，但葉倫顯然更為重視貿易往來國家是否有透過不當匯率干預來獲取不公平貿易競爭優勢，這也是「一九八八年綜合貿易暨競爭力法」初衷。

美聯社報導，拜登政府第一份匯率報告，一反去年十二月川普政府的裁定，將越南、瑞士從匯率操縱國名單中移除。美國財政部指出，將就匯率議題持續加強與越南、瑞士及台灣溝通，包括敦促三國提出具體行動計畫，以處理匯率低估與失衡的主要因素，因三國皆符合二○一五年的標準。

儘管如此，美國財政部表示，依更早的一九八八年法律，沒有充分證據顯示越南、瑞士與台灣正操縱其匯率。美國財政部官員表示，符合匯率操縱標準卻非匯率操縱國是可能的。

美國財政部指出，將與台灣加強溝通，預料相關談判有助於確定台灣是否符合一九八八年法律規範的操縱匯率；同時，持續對瑞士、越南加強相關溝通，以確定去年兩國是否為取得貿易上的不公平競爭優勢而干預匯率市場。

另，這次有十一國被美國列入匯率操縱觀察名單，包括中國、日本、南韓、德國、愛爾蘭、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國與墨西哥。

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