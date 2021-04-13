對中外交戰 菅義偉訪美印菲

日本首相菅義偉預定四月中旬訪問美國，再訪印度，盼與盟國及友好國家組成「中國包圍網」。（法新社）

2021/04/13 05:30

與盟國及友好國家組成「包圍網」 牽制北京擴張

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相菅義偉預定四月中旬訪問美國，十六日在白宮和美國總統拜登舉行兩人就任後首度面對面高峰會。不過，日本媒體報導，菅義偉在四月二十九日至五月五日的日本連假「黃金週」期間也馬不停蹄，計畫訪問印度，與印度總理莫迪舉行日印峰會，甚至訪問菲律賓。南韓「朝鮮日報」報導，菅義偉正積極展開旨在「牽制中國」的外交戰，強化由盟國及友好國家組成的「中國包圍網」。

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日印與中國都有領土爭議

去年九月上任的菅義偉，很可能在黃金週期間訪問印度，兩國政府正為此進行協調作業。若能成行，將是他繼越南、印尼及美國後，以日相身分出訪的第四個國家。「菅莫會」將就印度︱太平洋地區實現自由開放，確認雙方合作。由於日印皆與中國有領土問題，因此也有藉由促進日印關係，牽制中國海洋擴張行動的目標。

多名日本政府相關人士說，日印二○二○年締結「物資勞務相互提供協定」（ＡＣＳＡ），讓日本自衛隊和印軍的燃料及食品等物資可互通有無，強化雙方在國安領域的連結，預料兩人將在會談時就進一步推動這類合作達成協議。峰會還將討論日印在國安和基礎建設整備等方面加強合作，武漢肺炎疫苗的生產、疫苗等防疫對策，亦可能成為會談議題。

菲中因南海主權關係緊張

四月下旬，日印還可能舉行外交及國防首長的「二加二」會談。這是自二○一九年十一月在印度舉行二加二會談以來的第二次。日本外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫，與印度外長蘇杰生及防長辛赫都將出席。

今年適逢日本與菲律賓建交六十五週年，又是雙方建立「戰略夥伴關係」十週年；菲國也因南海主權問題而與中國關係緊張，馬尼拉當局正就菅義偉在訪問印度後訪菲，和菲國總統杜特蒂舉行日菲峰會進行協調作業。菅義偉訪印及訪菲行程能否成行，最終將視疫情嚴重程度而定。

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