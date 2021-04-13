為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    對中外交戰 菅義偉訪美印菲

    日本首相菅義偉預定四月中旬訪問美國，再訪印度，盼與盟國及友好國家組成「中國包圍網」。（法新社）

    日本首相菅義偉預定四月中旬訪問美國，再訪印度，盼與盟國及友好國家組成「中國包圍網」。（法新社）

    2021/04/13 05:30

    與盟國及友好國家組成「包圍網」 牽制北京擴張

    〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相菅義偉預定四月中旬訪問美國，十六日在白宮和美國總統拜登舉行兩人就任後首度面對面高峰會。不過，日本媒體報導，菅義偉在四月二十九日至五月五日的日本連假「黃金週」期間也馬不停蹄，計畫訪問印度，與印度總理莫迪舉行日印峰會，甚至訪問菲律賓。南韓「朝鮮日報」報導，菅義偉正積極展開旨在「牽制中國」的外交戰，強化由盟國及友好國家組成的「中國包圍網」。

    日印與中國都有領土爭議

    去年九月上任的菅義偉，很可能在黃金週期間訪問印度，兩國政府正為此進行協調作業。若能成行，將是他繼越南、印尼及美國後，以日相身分出訪的第四個國家。「菅莫會」將就印度︱太平洋地區實現自由開放，確認雙方合作。由於日印皆與中國有領土問題，因此也有藉由促進日印關係，牽制中國海洋擴張行動的目標。

    多名日本政府相關人士說，日印二○二○年締結「物資勞務相互提供協定」（ＡＣＳＡ），讓日本自衛隊和印軍的燃料及食品等物資可互通有無，強化雙方在國安領域的連結，預料兩人將在會談時就進一步推動這類合作達成協議。峰會還將討論日印在國安和基礎建設整備等方面加強合作，武漢肺炎疫苗的生產、疫苗等防疫對策，亦可能成為會談議題。

    菲中因南海主權關係緊張

    四月下旬，日印還可能舉行外交及國防首長的「二加二」會談。這是自二○一九年十一月在印度舉行二加二會談以來的第二次。日本外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫，與印度外長蘇杰生及防長辛赫都將出席。

    今年適逢日本與菲律賓建交六十五週年，又是雙方建立「戰略夥伴關係」十週年；菲國也因南海主權問題而與中國關係緊張，馬尼拉當局正就菅義偉在訪問印度後訪菲，和菲國總統杜特蒂舉行日菲峰會進行協調作業。菅義偉訪印及訪菲行程能否成行，最終將視疫情嚴重程度而定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    布林肯批中國未分享疫情資訊 加速疫情失控
    2021/04/12 09:15

    布林肯批中國未分享疫情資訊 加速疫情失控

    烏克蘭士兵遭砲擊1死1傷 俄羅斯堅稱無意發生戰爭
    2021/04/12 07:20

    烏克蘭士兵遭砲擊1死1傷 俄羅斯堅稱無意發生戰爭

    哈利返英奔喪 前英國首相：修復皇室裂痕的好時機
    2021/04/12 08:26

    哈利返英奔喪 前英國首相：修復皇室裂痕的好時機

    急了！中國疫苗保護率低被戳破 中媒催促加速衝關WHO推薦名單
    2021/04/12 08:13

    急了！中國疫苗保護率低被戳破 中媒催促加速衝關WHO推薦名單 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播