拜登21兆國防預算 瞄準中國

拜登國防預算重點

2021/04/11 05:30

預算綱要直言要抗衡中國威脅

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登九日公布一．五兆美元的二○二二年財政預算案，國防及國家安全預算佔七五三○億美元（逾廿一兆台幣），其中有七一五○億美元撥予國防部，並在預算綱要中直言要「抗衡作為國防部最大挑戰的中國威脅」。然而，拜登的國防預算安排似乎兩面不討好，不僅希望裁減軍費的民主黨進步派直言失望，更被共和黨批評增幅太小，恐導致美軍威懾力量不進反退。

國防部撥款 僅「最低限度」增加

據報導，從今年十月開始的新財政年度，拜登擬給予國防部七一五○億美元，比目前的七○四○億美元預算略微增加。白宮稱這筆預算可協助抗衡來自中國的最大威脅，五角大廈也指將可持續改善備戰能力，並為軍隊現代化投入資源。不過，考量通貨膨脹因素後，國防部拿到的預算實際上呈現衰減，比起川普時代的大幅調升，此次僅能說是「最低限度」增加。

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拜登尚未公布完整預算規劃，但五十八頁綱要中羅列多個目標，包括擴大海軍艦隊、推進核武現代化、強化長程打擊能力、研發和測試高超音速打擊能力、充分執行「太平洋威懾倡議」，及與印度—太平洋地區和北大西洋公約組織（NATO）夥伴加強合作。武器和防禦相關研發也分得近一○七○億美元，為該類別歷來最高預算，將著重極音速飛彈、人工智慧（AI）、微電子學和自動駕駛汽車等計畫。美軍設施能否因應氣候變遷，也獲得重視。

民主黨嫌共和黨罵 都不滿意

值得注意的是，兩黨都對拜登的國防預算安排甚為不滿。眾院軍事委員會成員肯納（Ro Khanna）等民主黨進步派，對拜登增加軍費感到「失望」，主張美國應回到歐巴馬時期的軍費水準，勿再把錢投向「哄抬價格」的國防承包商和損耗大的合約案，包括一千億美元的新一代陸基洲際彈道飛彈研發。同為進步派的桑德斯則稱大致上支持拜登的預算，但仍有必要檢視五角大廈的「浪費和欺騙」。

共和黨的砲火則更加猛烈。參院共和黨領袖麥康奈為首的五名共和黨參議員發表聲明，痛批拜登的預算案同時向敵手和盟友傳達「可怕訊號」，指中國的軍費與其超越美國的野心相符，反觀拜登的軍費甚至追不上通膨速度，「嘴上說保衛國家是不用花錢的，實際做起來則不然」。

共和黨眾議員特納也說，軍費相對於通膨幅度應有三至五個百分點增長，才能確保美國和盟邦安全，但拜登的提案「太薄弱」，恐導致重要計畫預算縮水。拜登的一．五兆美元預算案總共只有四十一頁，許多預算細節還待擬定，並與國會兩院協商，預算金額或許還會增加或減少。

美國總統拜登公布二○二二年財政預算案，國防部的預算達七一五○億美元，僅比目前略增加。圖為美國五角大廈。（法新社檔案照）

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