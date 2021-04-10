俄軍壓境烏東嗆移防 美雙艦下週前進黑海

烏克蘭總統澤倫斯基（圖中）八日身著頭盔與防彈衣，視察鄰近與烏東親俄分離主義民兵交戰前線的烏軍陣地。（路透）

2021/04/10 05:30

2014年來最大規模增兵 美、北約關切

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國白宮八日稱俄羅斯在烏克蘭東部增兵為繼二○一四年兼併克里米亞以來最大規模，宣布下週將派遣兩艘戰艦部署駐黑海，而烏克蘭正位於黑海北岸。俄羅斯對美軍動向表示關切，同時對德國關切俄軍在烏東增兵不以為然，堅稱俄羅斯有權在自家領土內進行軍事移防。

白宮發言人莎琪表示，目前在烏俄邊境的俄軍數量比二○一四年俄羅斯兼併原本屬於烏克蘭的克里米亞半島時還要多，為拜登政府首度描述俄軍在烏俄邊境增兵的規模，但莎琪並未詳述究竟有多少人。根據西方國家估計，二○一四年三月烏東衝突之際，約有兩萬五到三萬多名俄軍、民兵或特種部隊部署於烏俄邊境。莎琪還說，美方對俄國升高在烏東的挑釁行為，包括增兵，表示關切，過去一週已有五名烏國士兵陣亡，美國正與北約盟國討論烏克蘭議題。

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俄反咬烏克蘭挑釁 烏控汙衊

隨著烏軍與俄羅斯扶持的分離主義民兵最近數週在烏東的交戰加劇，烏國總統澤倫斯基除已於八日親訪烏東前線，下週還將出訪法國。八日稍早，德國總理梅克爾透過電話呼籲俄羅斯總統普廷撤軍以降低緊張情勢，但普廷卻反咬烏克蘭挑釁。

克里姆林宮發言人佩斯科夫九日加碼回嗆說，俄羅斯有權在自家領土內任意移防部隊，還警告烏東可能爆發內戰，俄國可能被迫採取行動保護平民。烏克蘭武裝部隊總司令何姆查克（Ruslan Khomchak）稍後稱俄羅斯企圖汙衊烏克蘭，強調烏軍不會貿然攻打烏東的親俄民兵。

美艦將部署到五月五日

在此同時，土耳其外交部九日表示，美方通知兩艘戰艦將在十四日與十五日通過土耳其的博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽以便進駐黑海，兩艦在黑海會一直部署到五月四日與五日。普廷稍後也與土國總統艾多根論及烏克蘭危機。

俄軍移防#烏東#烏克蘭#黑海#美艦/span〉

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