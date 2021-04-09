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    新加坡副總理王瑞杰請辭 李顯龍接班人生變

    內定下一任新加坡總理、現任新加坡副總理王瑞杰八日以年齡與健康因素為由，宣布請辭星國政府第四代領導團隊的領軍人物。（路透檔案照）

    內定下一任新加坡總理、現任新加坡副總理王瑞杰八日以年齡與健康因素為由，宣布請辭星國政府第四代領導團隊的領軍人物。（路透檔案照）

    2021/04/09 05:30

    〔編譯張沛元／綜合八日外電報導〕內定下一任新加坡總理、現任新加坡副總理王瑞杰八日以年齡與健康因素為由，宣布請辭星國政府第四代領導團隊的領軍人物，同時還將在兩週後卸下財政部長一職；新加坡總理李顯龍已同意王瑞杰放棄接班，將另覓新的接班人選。

    李顯龍八日午後率多名內閣成員召開記者會宣布此事，表示他了解與支持王瑞杰的決定，但希望王瑞杰留任內閣；王瑞杰已同意續留內閣，繼續擔任副總理與經濟政策統籌部長，但會在兩週後的內閣改組中卸任財政部長。此外，目前也是執政黨人民行動黨第一助理秘書長的王瑞杰，黨職在他辭謝接任總理後維持不變。李顯龍在記者會上回顧王瑞杰出仕內閣十年來領導過許多部會，更讚揚他在疫情期間善盡財長之職推出多項預算案，協助企業及民眾度過難關。

    現年六十歲的王瑞杰在辭接任總理的信中告訴李顯龍，估計他在武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情危機過後上台時已年近六十五歲，「跑道太短」，恐有無法理解治國難題、制定長期戰略與贏得民心之虞。此外，王瑞杰在信中也提及自己曾在二○一六年中風，聲稱即便目前健康情況良好，但「讓更年輕的內閣成員來應對外來的巨大挑戰，將更符合國家利益」。王瑞杰在二○一八年十一月出任被視為接班人選的人民行動黨第一助理秘書長，並獲第四代領導團隊支持成為領軍人物之一，隔年五月升任為星國唯一副總理，接班態勢更為明朗。

    李顯龍表示，第四代領導團隊可能需要數月時間才能決定新的領軍人物，他希望能在下次大選前達成共識；星國媒體引述時事評論員的說法，點名貿工部長陳振聲、交通部長王乙康，以及教育部長黃循財，最有可能接替王瑞杰成為總理接班人。剛滿六十九歲的李顯龍原定在七十歲以前交棒，但因武肺疫情而延宕，但表示會在總理位置上「多待一段時間」，待新總理人選確定與做好接班準備後就將交棒。

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