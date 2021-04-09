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    首爾、釜山市長補選大敗 文在寅跛腳

    南韓執政黨「共同民主黨」在首爾和釜山市長補選雙雙慘敗給在野最大黨「國民力量」，被視為明年三月總統大選的風向球。為此，共民黨代理黨魁金太年（左四）八日率該黨領導高層總辭，為敗選負責。 （歐新社）

    南韓執政黨「共同民主黨」在首爾和釜山市長補選雙雙慘敗給在野最大黨「國民力量」，被視為明年三月總統大選的風向球。為此，共民黨代理黨魁金太年（左四）八日率該黨領導高層總辭，為敗選負責。 （歐新社）

    2021/04/09 05:30

    明年總統大選前哨戰

    〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓第一和第二大都市首爾與釜山，七日舉行市長補選，選舉結果於當地時間八日凌晨約三點出爐。在野最大黨、保守派的「國民力量」（ＰＰＰ）候選人吳世勳及朴亨埈，分別大勝總統文在寅隸屬的執政黨「共同民主黨」（ＤＰＫ）候選人朴映宣和金榮春。由於這次補選乃二○二二年三月總統大選的前哨戰，形同宣告文在寅提前跛腳，預料南韓政局將發生巨變，並影響南韓在中美對抗與北韓政策上的態度。

    首爾前市長朴元淳二○二○年七月自殺身亡，釜山前市長吳巨敦則因涉嫌性騷擾女性而於二○年四月辭職下台。朴、吳原本均隸屬ＤＰＫ。但選舉結果，吳世勳以五十七‧五％比卅九‧一八％的得票率當選，席捲首爾特別市廿五個行政區；朴亨埈以差距更大的六十二‧六七％比卅四‧四二％勝選，同樣橫掃釜山廣域市十六個行政區。

    文在寅支持率跌至32％

    根據「韓國蓋洛普」上週民調，任期剩十三個月的文在寅，其支持率跌至新低的卅二％，不支持率則是過半的五十八％。針對補選結果，文在寅稱，嚴肅接受國民的問責，今後將以更低的姿態和更大的責任感，滿足國民的迫切需求。

    二○年四月舉行的南韓國會選舉，ＤＰＫ還因選民肯定文政府的抗疫表現而拿下過半席次。南韓分析家認為，此次補選是對文政府打房與經濟政策失敗、貪腐醜聞及南韓公務員炒地皮案的公投，敗選恐使文在寅大勢已去。南韓總統任期五年，不能連任。

    因與文在寅支持的前法務部長秋美愛惡鬥而辭去檢察總長的尹錫悅，在最近幾項民調中，支持率在下任總統的可能人選中暫居第一。ＤＰＫ的京畿道知事李在明及前總理李洛淵分居第二與第三名。

    相較於文在寅的自由派，南韓的保守派對朝採取更為對抗的立場，並對中方表達懷疑態度，保守派總統也更願意和華府在國安上密切合作。

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