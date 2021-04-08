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    中資稀土開採惹議 格陵蘭大選變天

    丹麥自治國格陵蘭六日舉行議會選舉，圖為首都努克（Nuuk）一處投票所外冰天雪地插滿候選人競選海報。（法新社）

    丹麥自治國格陵蘭六日舉行議會選舉，圖為首都努克（Nuuk）一處投票所外冰天雪地插滿候選人競選海報。（法新社）

    2021/04/08 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕丹麥的自治領地格陵蘭主要左翼政黨「因紐特人共同體」（Inuit Ataqatigiit ，ＩＡ）在六日議會選舉以拿下卅七％選票勝出後，隔天立刻針對選戰期間引發激辯的該島南部寬納斯特山（Kvanefjeld）大規模稀土開採計畫重申反對立場，向先前獲得執政黨背書、由中國國企控股的澳洲採礦企業敲醒警鐘。

    格陵蘭人口約五．六萬人，為世界最大島，八成被冰雪覆蓋。多數格陵蘭人雖把採礦視為實現獨立的重要途徑，但對寬納斯特山計畫已爭議多年，官方和民間在環境議題上存在嚴重分歧。寬納斯特山蘊藏豐富的稀土和鈾。在格陵蘭總理基爾森背書下，來自澳洲的格陵蘭礦業有限公司（Greenland Minerals）去年至今已為採礦計畫砸下超過一億美元，該公司最大股東為中國盛和資源控股股份有限公司。

    格陵蘭自一九七九年獲得自治權以來，絕大多數時間都是由中左派政黨「前進黨」（Siumut）執政，「前進黨」上一次失去政權是在二○○九年，也是敗給ＩＡ。支持採礦的「前進黨」這回拿到廿九．四％選票，比三年前多了二％；ＩＡ則從上次廿六％大幅提升到卅七％，接下來可望和同樣反對寬納斯特山開採釹與鈾礦計畫的「納雷拉克黨」（Naleraq）合作執政。

    中國北極政策 引發他國疑慮

    從二○一二年中國國土資源部長徐紹史到訪格陵蘭後，中國與格陵蘭政府的關係日益密切。中國雖不直接接觸北極圈，卻於一八年發表「中國的北極政策」，提出「冰上絲綢之路」概念，引起其他北極國家，尤其是美國政府的疑慮，前總統川普甚至提出收購格陵蘭島的要求，二○年宣布提供一二一○萬美元（約三‧五億台幣）援助格陵蘭，並在首府努克開設駐格陵蘭領事館。

    努瓦州環境保護協會（Avataq）主席米魯普（Mikkel Myrup）指出，世界需要稀土來生產綠色能源，但稀土的生產和商業化被中國壟斷，因此在格陵蘭開發稀土的論據之一，是打破中國的壟斷，但諷刺的是，這項計畫現在掌握在中國人手裡。

    全球有一二○個非政府組織呼籲格陵蘭政府停止這項會造成嚴重環境後果的開採計畫，丹麥政府則以不干涉格陵蘭內部事務為由不予置評。觀察家普遍認為，格陵蘭必須面臨的抉擇是，是否已做好讓中國取代丹麥的準備。

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