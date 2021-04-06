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    巨大毒池恐崩 佛州急撤居民

    美國佛州馬納提郡一處磷肥廢水貯水池出現裂縫，上億噸廢水恐潰堤，當局正全力搶救。（歐新社）

    美國佛州馬納提郡一處磷肥廢水貯水池出現裂縫，上億噸廢水恐潰堤，當局正全力搶救。（歐新社）

    2021/04/06 05:30

    上億加侖磷肥水池現裂縫

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國佛羅里達州馬納提郡（Manatee County）一個廢棄磷酸鹽礦區的廢水貯水池出現裂縫，一旦深度達8公尺、面積達33公頃的水體崩潰，恐在數分鐘內湧出3億4000萬加侖的廢水，形成6.1公尺高的水牆，「災難性洪水」將對周邊環境帶來極大危害。當局已宣布進入緊急狀態，要求附近居民撤離，同時也全力抽乾水池，引流至附近坦帕灣。

    全部抽乾還需至少10天

    據報導，這個位於廢棄松樹尖（Piney Point）磷酸鹽加工廠的廢水池，原本是用來儲存磷肥製造過程中產生的廢水，當局在3月間就發現池壁破裂，並開始抽水，不料2日出現更大的裂縫，導致危險程度升級。佛州環境保護部指出，該池的廢水主要是鹽水，並含有磷和氮等成份，不具毒性，但該水池崩潰的話，可能會波及另2座磷石膏貯存池，其中即含有少量放射性物質鐳和鈾，以及砷、鉛和汞等有毒重金屬。磷石膏也是製造磷肥時產生的廢棄物質。

    為了防範事態惡化，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）3日已對馬納提、希爾斯伯勒（Hillsborough）及平內拉斯（Pinellas）等3郡發布緊急狀態，並在4日疏散316戶家庭，並封閉部分的41號高速公路。距離水池僅1.6公里的一處監獄，也將數百名受刑人和職員全部移往2樓。迪尚特表示，目前工作人員每分鐘約可抽走2萬3500加侖廢水，1天即3300萬加侖，但截至4日池中仍有3億加侖水，估計全部抽乾還需至少10天。

    與此同時，環保團體憂心，由於海藻容易在富含磷及氮的環境中生長，若大量廢水流入坦帕灣，可能引發致命的「赤潮」（red tide）或稱「藻華」（algal bloom）現象，亦即微小的浮游植物、原生動物或細菌突發性增殖和聚集，導致魚群和其他水下生物窒息；再者，人類若接觸到受污染的海水或吃到受污染的魚，身體也可能受到傷害。

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