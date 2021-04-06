印度疫情回溫 單日10萬確診

馬哈拉施特拉邦首府孟買，一名男子在做武肺篩檢。（美聯社）

2021/04/06 05:30

馬哈拉施特拉邦封城

〔編譯黃靖媗、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕印度衛生部5日指出，全國武漢肺炎單日新增病例超過10萬起，突破去年9月的高峰，是繼美國之後，第2個單日新增確診破10萬的國家。西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）為疫情最嚴峻地區，過去兩週來的確診病例數佔全印度逾55％。馬哈拉施特拉邦因此自5日下午起，關閉境內的電影院、餐廳、購物中心與宗教場所，當局也於4、5日實施封城令。

印度去年3月封城之後，由於對經濟與民生傷害過大，政府極力避免二度全國封城。雖然印度首都新德里的確診病例數不斷飆升，但當局排除封鎖抗疫的可能性，而是祭出更高罰款對付不戴口罩的人。印度總理莫迪（Narendra Modi）4日主持高層會議，會後宣布6日至14日將推行公共意識運動，強調民眾必須全面使用口罩、加強個人與公共場所衛生。

請繼續往下閱讀...

印度最近幾週也加強疫苗接種作業，每日平均接種300萬劑，目前已有逾7600萬人至少施打1劑疫苗，950萬人完整接種，但對於人口近14億的印度而言，仍太過緩慢。

歐洲方面，英國首相強森5日宣布，為了在重新開放的同時，快速追蹤疫情，所有英格蘭人未來每週可接受兩次免費武肺篩檢。強森預計5日稍晚宣布下階段解封政策，料將於12日恢復一般商家的商業活動，酒館與餐廳也開放在戶外用餐。根據目前的計畫，英國國際旅行最快要5月17日才會重啟，但強森可能不會提出明確的時間表。

大阪新病例 連7天超越東京

日本方面，大阪府5日新增341例，連續7天超越東京都。大阪府與大阪市政府為抑制疫情快速擴大，5日起約1個月內，採取強制要求餐飲店顧客戴上口罩用餐等措施，並派出約50人組成的「巡邏隊」檢查約6萬間店家，但民眾普遍存疑能否貫徹。

讀賣新聞報導，日本計畫在本月內開放日僑返國接種疫苗，為顧及入境防疫措施，接種會場可能設於機場附近。據日本外務省統計，至2019年10月，居住在國外的日僑約141萬人，有些人住在醫療資源不足的開發中國家，有不少日僑希望返回日本接種疫苗。日本駐外使館正在調查當地僑民的意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法