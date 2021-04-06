中國頻侵領海 日外相致電王毅「嚴重關切」

中國海軍航空母艦「遼寧號」為首的編隊，三日第六度穿越沖繩本島與宮古島間的宮古海峽。圖為遼寧號編隊二○一八年四月在海上演訓，甲板上可見少數艦載機。（法新社檔案照）

2021/04/06 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕就在中國航空母艦「遼寧號」編隊再次穿過宮古海峽，進入西太平洋後，日本外務大臣茂木敏充五日與中國外交部長王毅舉行電話會談。茂木重申日方對中國實施「海警法」後，中國海警船進入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的日本「領海」，以及當前香港情勢及新疆人權狀況表達「嚴重關切」，強烈呼籲中方採取具體行動。

關心香港情勢、新疆人權問題

這是茂木和王毅自去年十一月以來再次舉行會談，惟上次是王毅訪日時舉行面對面會談。日本媒體報導，這場會談是由中方建議，兩人通話約九十分鐘。兩人也確認日中兩國今後將做為「共同負有責任的大國」，在朝鮮半島無核化、日本人遭北韓綁架問題、武漢肺炎防疫對策和緬甸情勢等議題上合作，對區域及國際社會做出貢獻。茂木也再次呼籲中方儘快取消對進口日本（福島等縣）食品的限制。

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日本防衛省「統合幕僚監部」（類似美國參謀首長聯席會議）四日指出，以「遼寧號」為首的航艦編隊三日上午從東海通過沖繩本島與宮古島間的宮古海峽，穿越「第一島鏈」進入西太平洋。日本海上自衛隊出動「秋月級」護衛艦「涼月號」和海上巡邏機（即反潛機）P-1及P-3C「獵戶座」（Orion）各一架，蒐集情資並監視該編隊動向。

這是遼寧號自二○一六年十二月以來第六次穿過宮古海峽，也是美國總統拜登一月就任後首次。該編隊由六艘船艦組成，包括逾萬噸的最大型「○五五型」飛彈驅逐艦「南昌號」、「○五二Ｄ型」驅逐艦「太原號」及成都號、「○五四Ａ型」飛彈護衛艦「黃岡號」和「九○一型」綜合補給艦「呼倫湖號」。防衛省表示，遼寧號編隊並未進入日本領海及鄰接區（即從領海基線向外延伸約二十二至四十四公里）。

日本內閣官房長官加藤勝信五日在記者會上指出，日方將持續關注中國海軍艦艇在日本周邊海域的動向，今後將藉由警戒及監視行動，確保萬無一失。

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