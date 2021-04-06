中國漁船濫捕 美擬結盟南美抗衡

美國情報機構建議，華府應該和南美洲國家籌組聯盟，反制中國遠洋船隊在美洲海域的濫捕行為。圖為一艘漁船去年八月在厄瓜多加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）專屬經濟區（ＥＥＺ）外的國際水域活動。據悉這些漁船大多懸掛中國國旗。（路透檔案照）

2021/04/06 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國新聞網站Axios報導，隸屬美國國土安全部的情報機構「情報與分析辦公室」（I&A）建議，由於中國龐大遠洋漁船船隊的濫捕、非法捕撈和交易行為，美國應該考慮與南美洲國家組成聯盟，主導共同抗衡中國船隊在全球海域造成的生態浩劫，以及不公平競爭和強迫勞動等問題。

據估計，中國的遠洋船隊規模全球最大，應有多達1萬7000艘船，經常入侵許多國家的專屬經濟區（EEZ）非法捕撈。前述以美國為首的聯盟若能順利成形，將是繼智利​​、哥倫比亞、厄瓜多和祕魯等南美洲4國去年11月結盟後，另一個抵制中國遠洋漁船從事「非法、未報告及不受規範」（IUU）捕撈行徑的升級行動。

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美國高層官員證實，國務院、美國海岸防衛隊（USCG）、海軍情報辦公室（ONI）及國家海洋暨大氣總署（NOAA）等跨部門單位，由於總統拜登已宣示將以深化美國和盟邦與夥伴的合作，以因應美國面臨的經濟及國安挑戰等優先要務，正審視該籌組聯盟的提案。

報導指稱，由數百艘中國漁船組成的龐大船隊，持續在包括厄瓜多的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）外海的南美洲國家領海（即從領海基線向外延伸約22公里）內非法捕撈。此行為涉及從事IUU漁業，使漁業資源枯竭，破壞食物鏈。南美國家表示，中國船隊對其經濟和環境安全造成挑戰，惟其海軍往往無法有效地監視與巡邏其海域。

南美洲智利、哥倫比亞、厄瓜多及祕魯等4國，2020年11月結盟，反制中國IUU漁業活動。報導認為，前述構想「很可能會受到南美洲國家歡迎」，藉由聯手施壓中國，嚴格執行國際捕撈標準。對此，白宮發言人莎琪雖未點名中國，但證實拜登國安團隊正密切關注此問題。

不過，美國德州農工大學教授厄爾（Blake Earle）認為，儘管結盟的倡議「相當可行」，但從執行角度來看，要在廣大海域有效監控規範數千艘漁船的作業，難度極高。美國等聯盟成員必須投入大量海軍與海防隊艦艇，才能夠加強巡邏，將從事IUU漁業的船隻繩之以法。

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