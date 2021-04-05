創造「兩岸和平解決」環境 菅義偉：美日須合作 維持嚇阻力

日本首相菅義偉。（美聯社檔案照）

2021/04/05 05:30

「兩岸情勢對日很重要」

〔編譯茅毅／綜合報導〕十六日即將在華府和美國總統拜登舉行高峰會的日本首相菅義偉（見圖，美聯社檔案照），四日在日本「富士電視台」節目「日曜報導」中，針對「台灣問題」表示，「今後在美日合作維持嚇阻力下，創造台灣和中國能夠和平解決的環境，這很重要。」他強調，兩岸情勢「對日本很重要」。香港「南華早報」四日報導，「拜菅會」後，可能對台灣安全議題，罕見地發表聯合聲明。

菅義偉四日擔任日曜報導的特別來賓，談論日本外交、國安、環境及武漢肺炎疫情的因應對策等議題，該節目的固定評論員為大阪府前知事、大阪市前市長橋下徹。菅義偉被問到，台海兩岸對立激化，演變為「有事」（即爆發戰爭或武力衝突）之際，「有密切關係」的其他國家（台灣）遭到攻擊，是否有可能符合日本存亡因此遭到威脅的「存立危機事態」時答道，「對假設性問題，就我（身為首相）的立場，現在暫時不想回答」。

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若被界定為「有事」，日本可能得以有限地行使集體自衛權（例如與盟邦美國），即該事態為行使集體自衛權的前提要件之一。針對中國擴充軍力，對日本的國家安全構成威脅，菅義偉則說，他自己「也深有所感」，今後將好好因應。

「對中迫害新疆會做反應」

有關美歐各國因新疆侵害人權而制裁中國，菅義偉重申，基於普世價值及自由、基本人權與國際社會基於規則的行動，日本有必要採取因應作為。至於是否提案制定日本版的「全球馬格尼茨基人權問責法」（Magnitsky Act），以健全日本實施制裁法規，菅義偉僅表示，日政府將做通盤檢討。該法由美前總統歐巴馬於二○一六年簽署生效，授權美政府制裁外國侵犯人權與貪腐人士。

南早︰「拜菅會」對台議題 可能發表聯合聲明

南早報導，除了台灣安全，拜菅會預料還會討論中國人權、對抗中國的海洋擴張行動，與朝鮮半島無核化等議題。「日經亞洲評論」（Nikkei Asia）三月三十日報導，拜登也可望藉由美日峰會申明台灣海峽穩定的重要性，將台灣議題列入峰會後的聯合聲明中。台灣議題出現在美日聯合聲明中，可溯及一九六九年，時任美國總統的尼克森與日相佐藤榮作在聲明中強調，台灣安全對日本安全至關重要。南早引述觀察家報導，美日峰會後的聯合聲明若提及台灣，將顯示國際社會愈來愈擔憂台灣議題。

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