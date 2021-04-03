中國邊境疫情失控 雲南瑞麗封城

一名女性一日前往雲南瑞麗的景成醫院登記資料以便接種疫苗。（法新社）

2021/04/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合二日外電報導〕鄰近緬甸的中國雲南省邊境城市瑞麗市近來武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情加劇，已連續數日出現包括本土病例在內的新增病例，該市目前已封城與停課，並有五個社區的疫情升級為中風險地區，當局為控制疫情已進行全面核酸檢測與施打疫苗。

雲南省衛健委網站通報指出，瑞麗市在三月三十日與卅一日兩天共新增十二起確診病例與廿六名無症狀感染者；該省一日又新增四起確診病例與四名無症狀感染者，累計當地總共有十八起確診病例（境外輸入二例，本土十六例），以及四十九名無症狀感染者（境外輸入十九人，本土三十人）。目前並不清楚一日的新增病例是否也在瑞麗，但一日的新增確診病例與新增無症狀感染者中不乏緬甸籍人士。

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據了解，瑞麗三十日出現新增病例後便遭封城，為當地繼去年九月後再度封城，原則上不進不出，且所有市民居家隔離一週，遊客也被困在瑞麗的賓館內，姐告轄區所有學校全面停課。一日傍晚，瑞麗市的姐告國門社區與勐卯鎮鑫盛時代家園小區等共五個社區被當局列為中風險地區，顯示這五處疫情應較為嚴重。姐告玉城貿易區一家珠寶店的劉姓老闆透露，疫情主要發生在姐告國門社區，該社區在三月廿七日就有確診病例；勐卯鎮一名李姓男子則說，三月中應該就有病例了。

當局已於卅一日零時起在瑞麗進行全員核酸檢測，同時在當地推動大規模疫苗接種計畫，估計能在六日以前讓全市所有適合接種疫苗者完成接種。位於西南邊陲的瑞麗是中國最大的中緬貿易陸路口岸，兩國人員往來頻繁，二○一九年出入境人數逼近一千七百萬人；此番封城表面上肇因於疫情加劇，避免確診病例數已超過十四萬的緬甸有病例進入中國，但也不排除與西方各國譴責緬甸軍政府屠殺百姓有關，封城疑似有切割自保意味。

另一方面，中國正加快疫苗接種速度，至三月卅一日，全國接種疫苗逾一．一九億劑次，單日就增加五一三萬人次。自由亞洲電台報導，中國多地傳出的「強制接種」似乎確有其事，打疫苗數量已經成為地方官員的政績之一。

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